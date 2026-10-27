Ernesto Chavana patea un dron y golpea a una modelo en vivo durante el programa ‘Es Show’; fue citado por recurso humanos de Multimedios.
El conductor de Multimedios Ernesto Chavana vuelve al escándalo tras golpear a la modelo Isabella Rojas con un dron y el público pide su salida del programa.
Recursos humanos de Multimedios habría iniciado una investigación interna por lo ocurrido con Isabella Rojas y Ernesto Chavana podría enfrentar sanciones, según Telediario.
Ernesto Chavana patea un dron y golpea a modelo de ‘Es Show’
Durante una emisión de ‘Es Show’, Ernesto Chava pateó un dron que recorría el foro y dispositivo golpeó el rostro de Isabella Rojas, quien se encontraba junto a otras modelos.
Ernesto Chavana se quedó inmóvil tras golpear a Isabella Rojas, mientras que sus compañeros la auxiliaron, ya que el dron la golpeó en la boca.
Isabella Rojas refirió que el dron le golpeó el labio y tenía una lesión dentro de la boca, por lo que Ernesto Chavana se disculpó con ella.
“Me hago responsable de lo que acaba de pasar”, mencionó Ernesto Chavana mientras la modelo conocida como ‘La Colombiana’ le expresó en tono de broma que acababa de llegar al programa y “ya la odiaba”.
Me siento muy apenado y muy avergonzado por lo que acabo de hacer. Ofrezco disculpas, lamento de verdad estoErnesto Chavana
Seguidores del programa ‘Es Show’ han pedido a Multimedios que sancione o retire del programa a Ernesto Chavana, ya que consideran que incurrió en un acto violento.
Multimedios podría sancionar a Ernesto Chavana por golpear a modelo
Telediario reveló que el área de recursos humanos de Multimedios citó a Ernesto Chavana tras golpear a Isabella Rojas y podría recibir una sanción.
Multimedios inició una investigación interna por lo ocurrido en ‘Es Show’ y Ernesto Chavana podría enfrentar consecuencias laborales.
Trascendió que Isabella Rojas ya tendría asesoría jurídica y se desconoce si procederá legalmente contra Ernesto Chavana.
El programa ‘Es Show’ compartió una publicación donde menciona que Isabella Rojas estaba bien, pero no compartieron si Ernesto Chavana enfrentará consecuencias tras golpearla con un dron.