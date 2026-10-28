Ernesto Chavana enfrenta una fuerte polémica luego del incidente ocurrido en el programa Es Show, donde una maniobra con un dron terminó impactando a la modelo Isabella Rojas.

“Estoy consciente del error que cometí (...) Me hice responsable totalmente del acontecimiento (...) soy el único responsable y acepto mi error, deslindo completamente al canal y a la producción”. Ernesto Chava, conductor.

Tras la ola de críticas generada en redes sociales y medios de comunicación, el conductor decidió asumir públicamente la responsabilidad por lo ocurrido y aseguró que responderá por las consecuencias del accidente.

Además, Ernesto Chavana confirmó que se reunirá con la producción de Es Show para analizar lo sucedido y conocer las decisiones que podrían tomarse respecto a su continuidad dentro del proyecto televisivo.

Ernesto Chava admite su error al golpear a modelo con un dron

El programa Es Show de Monterrey se salió de control cuando Ernesto Chava decidió patear un dron, impactando directamente en la cara de la modelo Isabella Rojas.

Ante ello y las críticas a su reacción al hacerle daño a la modelo, Ernesto Chava salió en sus redes sociales a admitir su culpa, subrayando que era el único responsable de lo sucedido.

El conductor también justificó lo que pasó, diciendo que en 25 años conduciendo Es Show habían ocurrido varios accidentes, pero esta vez le había tocado a él ser el culpable.

Asimismo, Chavana apuntó que la salud de la compañera Isabella Rojas, sí le preocupó y que se iba a hacer responsable de todo, confesando que la modelo aceptó sus disculpas.

Producción de Es Show hablará con Ernesto Chava tras accidente con la modelo

Ernesto Chavana aseguró que la producción le pidió no hablar más del altercado en Es Show y que incluso lo citaron el 29 de octubre, para una junta.

El conductor subrayó que en cuanto tuviera información sobre lo sucedido en la junta, la compartiría.