Ernesto Chavana habló de las consecuencias tras golpear con un dron a la modelo Isabella Rojas en el programa Es Show; fue citado por sus jefes de Multimedios.

Tendré que responde ante mis jefes que me están citando para este jueves al medio día (…) soy el único responsable y acepto mi error. Ernesto Chavana

El conductor lleva 37 años como conductor de Multimedios y más de una década como integrante del programa Es Show.

Ernesto Chavana habla de las consecuencias tras golpear a una modelo

El pasado lunes 27 de octubre, Ernesto Chavana golpeó a Isabella Rojas tras patear un dron que impactó en la boca de la modelo, provocándole una lesión.

Ernesto Chavana compartió un video para hablar del tema y deslindó de la situación a Multimedios y la producción de Es Show.

Aquí estoy dando la cara, no me escondo y estoy consciente del error que cometí el día de ayer en patear un dron bajo una situación que se presentó en el programa. Ernesto Chavana

El conductor menciona que se disculpó en vivo con Isabella Rojas y se hizo responsable de los hechos.

Asimismo, asegura que se hará responsable de sus actos: “Si hay algo que pagar, lo tendré que pagar”.

Expresó que lo importante en esta situación era la salud de Isabella Rojas, quien no presentó lesiones graves y se encuentra estable.

Aquí estoy, haciéndome responsable de todo, no hay otro culpable más que yo (…) nunca se hizo con una mala intención de dañar a alguien, Isabella aceptó mis disculpas hasta este momento. Ernesto Chavana

Ernesto Chavana fue citado por sus jefes en Multimedios tras golpe a modelo

La producción de Es Show le prohibió a Ernesto Chavana hablar del golpe a Isabella Rojas durante la emisión, acto por el que deberá rendir cuentas ante sus jefes.

Ernesto Chavana reveló que fue citado por sus jefes el jueves 29 de octubre, donde hablarán del tema y posibles sanciones por golpear a Isabella Rojas.

Tendré que responder ante mis jefes que me están citando para este jueves al mediodía, luego les diré qué pasó. Ernesto Chavana

Fans de Es Show consideran que las acciones de Ernesto Chavana son graves y piden que salga del programa, pero se desconoce si Multimedios despedirá al conductor.

Mientras tanto, Isabella Rojas no se ha manifestado sobre lo ocurrido con Ernesto Chavana y trascendió que ya era asesorada legalmente, pero no ha mencionado si procederá contra su compañero.