Te contamos quién es Isabella Rojas, la modelo que salió herida en el programa Es Show con un dron que pateó el conductor Ernesto Chavana.

El nombre de Isabella Rojas ha llamado la atención luego de que se viralizaran las imágenes en las que fue golpeada en el set de Es Show.

¿Quién es Isabella Rojas?

Isabella Rojas es una modelo y creadora de contenido, en la televisión regiomontana es conocida como “La Colombiana”.

Isabella Rojas, modelo (@isabella_lacolombiana / Instagram)

¿Cuántos años tiene Isabella Rojas?

Se desconoce la edad de Isabella Rojas.

¿Quién es el esposo de Isabella Rojas?

Isabella Rojas no está casada. En redes sociales la modelo colombiana ha publicado que mantiene una relación sentimental, aunque se desconoce públicamente el nombre de su pareja.

Isabella Rojas, modelo (@isabella_lacolombiana / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Isabella Rojas?

Al no saberse la edad de Isabella Rojas, no se puede determinar a qué signo zodiacal pertenece.

¿Cuántos hijos tiene Isabella Rojas?

Isabella Rojas no tiene hijos.

Isabella Rojas, modelo (@isabella_lacolombiana / Instagram)

¿Qué estudió Isabella Rojas?

Se desconoce el grado de estudios de Isabella Rojas.

Isabella Rojas, modelo (@isabella_lacolombiana / Instagram)

¿En qué ha trabajado Isabella Rojas?

Isabella Rojas ha trabajado como modelo y creadora de contenido en redes sociales. En plataformas como Instagram tiene 178 mil seguidores.

Además, forma parte del elenco del programa de entretenimiento Es Show de Canal 6 de Multimedios en Monterrey, Nuevo León.

Isabella Rojas, modelo (@isabella_lacolombiana / Instagram)

Isabella Rojas resultó herida en Es Show con un dron que pateó Ernesto Chavana

La noche del 26 de octubre, Isabella Rojas resultó herida en la boca durante la emisión de Es Show mientras estaba junto con otras modelos.

Esto luego de que Ernesto Chavana pateara un dron que recorría el foro del programa de entretenimiento.

Isabella Rojas fue auxiliada por sus compañeros, mientras que el conductor de Multimedios no reaccionó.

Tras ser agredida, “La Colombiana” reapareció en el set y Ernesto Chavana le pidió disculpas.

En broma, Isabella Rojas le preguntó al conductor si ya la odiaba, mientras que el conductor justificó sus acciones asegurando que estaba enojado cuando pateó el dron.

“Me hago responsable de lo que acaba de pasar. Me siento muy apenado y avergonzado por lo que acabo de hacer” Ernesto Chavana, conductor

El incidente de inmediato generó críticas hacia Ernesto Chavana e incluso algunos espectadores pidieron que fuera sancionado o despedido de Es Show.

De acuerdo con Telediario después del hecho violento, el área de Recursos Humanos de Multimedios citó a Ernesto Chavana y podría recibir una sanción.

Hasta el momento, no se sabe si Isabella Rojas demandará a Ernesto Chavana por la agresión.