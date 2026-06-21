A través de un emotivo video, Ino Cat agradecida con México por todo el cariño que recibió tras sufrir gesto racista en el Estadio Guadalajara.

Pese a vivir un momento complicado durante su visita a México por el Mundial 2026, Ino Cat reconoce que FIFA hizo lo correcto y agradece disculpas.

Ino Cat agradecida con México tras el cariño que recibió

Como gesto de reparación y para promover la inclusión, FIFA invitó a Ino Cat a la sección VIP del encuentro entre Corea y México, luego de que exhibió que un aficionado mexicano realizó actos discriminatorios en su contra.

Pese al difícil momento que vivió, Ino Cat compartió que no todo fue malo durante su visita a México e incluso se mostró agradecida por el cariño que recibió.

A través de un emotivo video, Ino Cat mostró la amabilidad que recibió de los mexicanos y dejó en claro que será uno de los recuerdos más valiosos que se llevará del país.

Y es que Ino Cat compartió que México le enseñó que una persona puede hacer daño, pero millones pueden sanar la herida.

Ino Cat destacó que una persona la hizo llorar, pero millones de mexicanos la hicieron sonreír.

Ino Cat asegura que los mexicanos son increíbles y deja atrás el gesto racista que sufrió en Guadalajara

A través de sus redes sociales, Ino Cat ha compartido que en realidad no se lleva una mala experiencia de México.

Y es que destacó que más allá del futbol, fue testigo de como los mexicanos recibieron a los aficionados coreanos.

Ino Cat destacó que algo que la ha marcado es el cariño que han mostrado los mexicanos a los aficionados coreanos que ha provocado que se sientan como en su casa.

Por lo que, tras la mala experiencia, Ino Cat dejó en claro que los mexicanos son increíbles.

Con sus mensajes, Ino Cat ha fomentado un ambiente de armonía al interactuar positivamente con los seguidores mexicanos y celebrar la deportividad.

El acto de racista que sufrió se transformó en un símbolo de respeto y unidad global, demostrando el rechazo rotundo de la comunidad futbolística hacia cualquier forma de odio.