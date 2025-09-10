El episodio 26 de SinCuenta de Joanna Vega-Biestro de 44 años de edad, con Marta Guzmán destapó que Ingrid Coronado era quien iba a conducir Enamorándonos, pero la dejaron fuera.

La salida de Ingrid Coronado de 51 años de edad, de Sale el Sol de Imagen Televisión estuvo envuelta en polémica, pues sus argumentos no fueron convincentes, pero ahora ya se sabría la razón real.

Ingrid Coronado iba a conducir Enamorándonos, pero no logró empatizar con el público de Imagen Televisión

Una de las nuevas etapas en Imagen Televisión fue con la llegada de Ingrid Coronado como conductora a Sale el Sol, además de la incorporación de Enamorándonos a su programación.

Sin embargo, desde el inicio se presentó a Gaby Ramírez como la conductora de Enamorándonos con Mauricio Mancera, pero no siempre estuvo este plan.

Según lo contado por Joanna Vega-Biestro en el podcast SinCuenta que tiene con Marta Guzmán y Dalilah Polanco en YouTube, a Ingrid Coronado le quitaron Enamorándonos.

Joanna Vega-Biestro, periodista. (@vegabiestro)

Y es que el plan de Imagen Televisión era explotar la imagen que representaba Ingrid Coronado haciéndola conductora en Sale el Sol y también en Enamorándonos, pero no les funcionó.

Aunque Joanna Vega-Biestro no reveló la estrategia, compartió que Ingrid Coronado no logró convencer al público de Imagen Televisión por lo que decidieron ya no darle Enamorándonos.

Fue así que se hizo un casting y Gaby Ramírez quedó como conductora de Enamorándonos junto a Mauricio Mancera.

“Joanna: Ese programa [Enamorándonos] todos sabíamos que era para Ingrid Coronado, algo pasa en el camino... Marta: Qué le va muy mal en Sale el Sol, eso fue lo que pasó. Joanna: Bueno, yo no quería ser tan directa, pero sí. Se empiezan a dar cuenta que el público no estaba conectando con ella y entonces deciden no hacer el casting". Conversación entre Marta Guzmán y Joanna Vega-Biestro, conductora.

¿Ingrid Coronado se fue de Sale el Sol por el público? Ella argumentó tener a su familia como prioridad

Joanna Vega-Biestro, conductora de Sale el Sol, contó que Imagen Televisión decidió ya no darle Enamorándonos a Ingrid Coronado porque no logró empatizar con el público, pero ¿también se fue por eso?

El 20 de diciembre de 2024, Ingrid Coronado se despidió en vivo de Sale el Sol, luego de menos de un año de su regreso a la conducción.

Ingrid Coronado (Instagram/@ingridcoronadomx)

Según la conductora su etapa en Sale el Sol y en sí, la conducción, terminó debido a que su prioridad era su familia y sus hijos querían competir en en el mundial por lo que debía apoyarlos.

“Mis hijos están creciendo mucho a nivel profesional, son deportistas de alto rendimiento, son padelistas, y el próximo año viene el mundial. Tenemos una tarea como familia muy importante que es viajar a muchos lados para que puedas calificar y llegar a ese lugar”. Ingrid Coronado, conductora.

Fuera del aire y tiempo después, Ingrid Coronado confesó que no le gustaba el formato de Sale el Sol de modo que luego de pláticas con la televisora, ambos optaron porque dejara el programa.

Sin embargo, las nuevas declaraciones de Joanna Vega-Biestro destapan que la salida de Ingrid Coronado pudo haber sido por ella misma y aceptado por Imagen Televisión porque no les funcionó su conducción.