Eduardo Carrillo -de 37 años de edad- terminó con el corazón roto por culpa de Enamorándonos y no pudo evitar llorar.

Enamorándonos buscaba unir a Eduardo Carrillo y su flechado, un joven llamado Eddy que buscaba tener una relación con el conductor de De Primera Mano.

Después de algunas citas, todo indicaba que Eduardo Carrillo por fin había encontrado el amor, pero no fue así y terminó con el corazón roto.

Hace un mes, Eduardo Carrillo y Eddy compartían sus citas en Instagram, pero después de 3 semanas todo cambió y terminó en lágrimas.

Durante la emisión Enamorándonos del lunes 25 de noviembre, Eduardo Carrillo reveló que ya no quería seguir conociendo a Eddy.

Eduardo Carrillo reveló que en los últimos días ya no mantenía comunicación con Eddy y los problemas personales de su flechado terminaron por destruir su convivencia.

Eddy expresó que respetaría la decisión de Eduardo Carrillo y admitió que sus problemas personales afectaron su relación con el conductor.

Eduardo Carrillo habló de este amargo episodio en De Primera Mano y rompió en llanto, pues asegura que había entregado su corazón a Eddy.

“Triste evidentemente” dijo el conductor y rompió en llanto, mientras Gustavo Adolfo Infante -de 59 años de edad- le expresó que llevaba días viéndolo triste.

Enamorándonos mostró imágenes de Eduardo Carrillo y Eddy después de su ‘ruptura’, donde el conductor se mostraba desbastado y llorando.

Posteriormente, Eduardo Carrillo contó que descubrió que Eddy seguía viviendo con su ex pareja.

“Me enteré que seguía viviendo con su ex pareja y eso no fue motivo de desconfianza, porque yo le dije que eso no me importaba (...) Yo no tenía problemas si ellos eran amigos”

Eduardo Carrillo