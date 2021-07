Valentina Ferrer comparte la primera fotografía de su hijo con J Balvin

A través de su cuenta oficial de Instagram, la modelo Valentina Ferrer de 27 años compartió la primera fotografía de su hijo con el reguetonero J Balvin de 36 años.

Actualmente esta fotografía de Río, como llamaron Valentina Ferrer y J Balvin a su hijo, cuenta con más de 121 me gustas y cientos de comentarios de felicitaciones.

Valentina Ferrer y J Balvin presentan a su hijo ‘Río’

El día de hoy, jueves 1 de julio del 2021, Valentina Ferrer publicó la primera fotografía de su hijo con el cantante de reguetón J Balvin.

En esta fotografía en blanco y negro se pueden ver los pies del pequeño sostenidos por la mano de su madre, Valentina Ferrer.

Asimismo, en esta publicación la modelo argentina escribió: “4 days of the best Love” (4 días del mejor amor, en español), acompañado de varios emojis de corazones.

Valentina Ferrer y J Balvin, Rio (Agencia México)

El primogénito de Valentina Ferrer y J Balvin, nació hace cuatro días, el día domingo 27 de junio de este 2021.

Y la noticia la dio conocer J Balvin a través de su cuenta oficial de Twitter, en donde público un mensaje en donde se lee:

“Querido Rio” J Balvin

A pesar de que el embarazo Valentina Ferrer y J Balvin lo vivieron con bastantes reservas, la pareja ahora festeja y presume la llegada de su primer hijo.

¿Cuánto tiempo llevan juntos Valentina Ferrer y J Balvin?

Valentina Ferrer y J Balvin se conocieron en la grabación del video musical del canatante ‘Sigo Extrañándote’ en año 2017.

Un año después, Valentina Ferrer y J Balvin confirmaron su relación su relación al acudir como pareja a la Semana de la Moda en Nueva York.

Y a pesar de que a finales de 2019 se rumoraba que Valentina Ferrer y J Balvin podrían romper su relación, se volvieron padres este 2021.