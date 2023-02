Iliana Fox vivió un drástico cambio en su cuerpo sólo por cumplir con estándares de belleza e hizo una fuerte reflexión.

La actriz Iliana Fox tiene una larga trayectoria en las telenovelas como:

Uno de sus últimos proyectos fue en la serie ‘El último Rey’, donde interpretó a la esposa de Vicente Fernández.

Iliana Fox -de 46 años de edad- compartió una publicación en Instagram para hablar de un procedimiento que le cambió la vida, pues se retiró sus implantes mamarios .

El pasado 16 de febrero, Iliana Fox se sometió a una explantación de prótesis mamarias; es decir, se retiró los implantes del pecho.

La actriz escribió en su cuenta de Instagram que hace 22 años se sometió a esta cirugía estética porque estaba de moda colocarse implantes mamarios.

Y era necesario para cumplir con el estándar de belleza.

Iliana Fox expresó que lastimar el cuerpo o arriesgar la salud por la belleza no es necesario, pues esto consiste en amarse como somos.

Menciona que tuvo miedo de no despertar de la anestesia , pero también le ganaba la emoción de saber que volvería a ser ella.

Por último, Iliana Fox pidió a sus seguidores que si piensan someterse a una cirugía estética, investiguen y encuentren un médico de confianza.

“Lastimarte nunca debe de ser tu opción. Arriesgar tu salud, tu vida, tu dignidad. La belleza está en lo natural, en amarte tal cual eres, en cuidarte, no herirte. No arriesgar tu vida en un quirófano por pura vanidad (...) ayer estaba aterrada de no despertar de la anestesia y al mismo tiempo emocionada de ser yo otra vez”

Iliana Fox