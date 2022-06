La actriz mexicana Esmeralda Pimentel, se lanzó en contra de los estereotipos en la industria del entretenimiento.

No es un secreto que, aunque no en su generalidad, se requieren ciertas características para lograr tener éxito en el gremio del espectáculo, razón por la que Esmeralda Pimentel se pronunció.

Fue en una entrevista para ‘El Hormiguero 3.0′, donde la famosa de 32 años habló sin censura al respecto.

“Nosotros como actores todo el tiempo la gente nos está juzgando, nos está señalando”, contó Esmeralda Pimentel.

Compartió que “sobre todo como mujer hay como esta expectativa de ‘me tengo que ver o me tengo que comportar de cierta forma’”.

Esmeralda Pimentel en "Donde hubo fuego" (@muynetflix / Instagram)

“Yo decidí empezar a mostrar un poco más de quien soy y de estas cosas que siempre la sociedad ha dictado que son feas o que te tienen que dar vergüenza”, contó.

Por otro lado, declaró que “tenemos que ser libres” y “aprender a amar y a respetar nuestro cuerpo y que nadie tiene el derecho de juzgar el cuerpo de alguien más”.

Esmeralda Pimentel recuerda amargo pasaje de su vida como actriz

Esmeralda Pimentel recordó en entrevista para el canal español ‘Antena 3′ una desafortunada anécdota con una productora mexicana.

Aunque no compartió él nombre de la mujer en cuestión, aseguró que a cada momento les hacía observaciones sobre su cuerpo y estética.

Esmeralda Pimentel (@esmepimentel)

“Una productora que a todas las mujeres nos tenía sumamente acomplejadas con el cuerpo, con cómo te parabas, con cómo te reías, con cómo respiraba”, relató.

“Yo me acuerdo que un día me dijo: ‘Ven acá’. Y me llevó al monitor para que me viera y me decía: ‘Mira cómo se te hace la nariz cuando te ríes o cuando suspiras’”, agregó Esmeralda Pimentel.

Hizo hincapié en no hacer caso a este tipo de críticas, que lejos de construir; destruyen.

La actriz compartió que los productores “te empiezan a meter este montón de complejos sobre tu persona que nunca antes habías percibido”.

“Esto es a lo que me refiero con que nadie, y mucho menos alguien que tiene poder, tiene derecho a lastimarte de esa manera”, agregó Esmeralda Pimentel para concluir.