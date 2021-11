¿Por qué Daniela Rodrice habla abiertamente de sus cirugías estéticas? Ella lo explica, así como también sobre el consumo de medicamentos para la ansiedad.

La influencer Daniela Rodrice, compartió en el canal de YouTube ‘Shihis pa’la Banda’, la razón por la que comparte sus cirugías estéticas y sus problemas de ansiedad.

Daniela Rodrice desea que las cirugías estéticas estén normalizadas

Daniela Rodrice asistió como invitada al canal de YouTube ‘Shihis pa’la Banda’, mismo en donde compartió con las conductoras sobre sus cirugías estéticas.

La influencer que fue aplaudida por sus acciones respecto a compartir los procesos de sus cirugías estéticas, por las conductoras Ana Julia Yeyé y Paty Bacelis, habló del porqué lo hace.

“Una cirugía es para mí, y es que no entienden, creen que solo lo están ocultando para que no los ataquen, pero no entienden el daño que están haciendo a la gente que los está viendo”. Daniela Rodrice, influencer.

Daniela Rodrice después de su cirugía (Tomada de video)

Daniela Rodrice aseguró que si una “niña chiquita” la ve y desea parecerse a ella, pudiera crecer creyendo que la cara le cambió con la adolescencia.

“Imagínate que yo hubiera dicho eso y todo ese daño si está pasando, hay muchas niñas que tienen una visión bien irreal de lo que no se puede. O sea, mi cara no es normal, mi cuerpo no es normal porque ya intervino un cuchillo y plástico”. Daniela Rodrice, influencer.

Bacelis aseguró que pareciera que el contenido de Daniela Rodrice es superficial, sin embargo, señaló que vienen “cosas más internas e importantes”.

Daniela Rodrice quiere normalizar tomar medicamentos para padecimientos psicológicos

Daniela Rodrice, la conocida influencer de Mazatlán, Sinaloa, compartió con Ana Julia Yeyé y Paty Bacelis de ‘Shihis pa’la Banda’, la importancia de normalizar la toma de medicamentos.

Es bien sabido que Daniela Rodrice desde que comenzó a compartir contenido en su canal de YouTube ha hablado de la ansiedad que sufre.

Sin embargo, ahora que su fama catapultó, es normal escucharla hablar de “la pastillita” que se tiene que tomar a diario, así como de sus problemas de ansiedad.

Es por ello, que dicho contenido fue aplaudido por las conductoras del canal, pues coincidieron en que es un tema muy común y del cual se tiene que hablar con normalidad.

“Me parece muy admirable que en tus historias de repente subes de -me está llevando la chingada y vean la realidad-… me parece importante porque la banda en las redes sociales nomás quiere verse bonita y verse bien”. Daniela Rodrice, influencer.

Daniela Rodrice, influencer. (@danielarodrice)

Daniela Rodrice recordó que desde hace 11 años tiene problemas de ansiedad e hizo un llamado a no creer que “estás muy chiquita para tenerlos, esto viene de toda la vida”.