La socialité estadounidense Paris Hilton, se lanzó en contra de los estereotipos que imponen las redes sociales y cómo los adolescentes las adoptan.

Fue en una entrevista para el programa ‘The Sunday Project’, donde Paris Hilton abrió su corazón y se pronunció en contra de los estándares de belleza impuestos por la sociedad.

Aseguró que el exceso de filtros y retoques que los jóvenes acostumbran utilizar en las fotografías que comparten en sus redes sociales, puede llegar a ser perjudicial y lo calificó como “tóxico”.

“No puedo imaginar tener 12 o 13 años y ver estos estándares de belleza que no son reales y tener que usar los filtros todo el tiempo”, comentó con la conductora Lisa Wilkinson.

Paris Hilton (@parishilton)

“Creo que no es bueno para la mente de alguien a esa edad”, agregó Paris Hilton.

Paris Hilton creo un personaje lleno de estereotipos para alcanzar la fama

La modelo y empresaria Paris Whitney Hilton, mejor conocida como Paris Hilton, se lanzó a la fama a inicios de los 2000, al estelarizar el reality show ‘The Simple Life’.

Sin duda, ha sabido cosechar una carrera llena de éxitos, a través de sus negocios; se dedicó a la actuación, firmó contratos millonarios y hasta lanzó sus propias líneas de perfumes.

Pese a ello, en su documental para YouTube ‘This Is Paris in 2020′, confesó que Paris Hilton es un personaje que ella misma inventó, a través de los estereotipos.

Paris Hilton (@parishilton)

Esto para lograr alcanzar la fama y construir la trayectoria que a sus 41 años tiene la hija de los Hoteles Hilton.

Tras ser cuestionada sobre la posibilidad de ser subestimada por su público, compartió sin dudarlo que sí.

“Si no me conocen, definitivamente. He interpretado este personaje de ‘The Simple Life’ durante tanto tiempo en el ojo público”, expuso.

“Me gusta que me subestimen. Me encanta demostrar que la gente se equivoca. No soy una rubia tonta, sólo soy muy buena fingiendo serlo”, añadió Paris Hilton para concluir.

Paris Hilton (SAÚL LÓPEZ / CUARTOSCURO)

Mientras tanto, Paris Hilton continúa cosechando éxitos y compartiendo su día a día a través de su cuenta oficial en Instagram, donde actualmente cuenta con casi 19 millones de seguidores.