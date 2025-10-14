Horacio Palencia -de 43 años de edad- recordó la pesadilla a la que se enfrentó con su papá antes de su muerte y confesó cómo se encuentra.

A unos días de la muerte de su papá José Ramiro Palencia, Horacio Palencia retomó sus actividades laborales tras tomarse una pausa por la enfermedad de su papá.

Tras la muerte de su papá, Horacio Palencia recuerda la pesadilla que enfrentó

Tras la muerte de su papá, Horacio Palencia dio su primera entrevista a Sale el Sol donde recordó la pesadilla que vivió con la enfermedad de José Ramiro Palencia.

Horacio Palencia destacó que no le desea ese sufrimiento a nadie y pese a su dolor, sabe que su papá ya se encuentra descansando.

“Dentro de todo lo malo, mi papá ya está descansando. La verdad fueron días de una pesadilla, muy difícil que no se los deseo a nadie” Horacio Palencia

"Fue muy repentino" Horario Palencia explica como ha ENFRENTADO la PÉRDIDA de su padre#SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/jyu4eryn1p — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) October 14, 2025

Durante su conversación, Horacio Palencia compartió que se encuentra echándole ganas tras el difícil dolor que atraviesa por la muerte de su papá.

“Estamos echándole ganas después de todo lo que pasó con mi papá” Horacio Palencia

Horacio Palencia lamentó que el cáncer de su papá ya se encontraba muy avanzado cuando se lo detectaron , por lo que no pudieron hacer mucho.

Incluso, el cantautor decidió poner un alto a su trayectoria para poder acompañar a su papá en esos momentos complicados.

“Desafortunadamente le detectamos un cáncer en el hígado en una etapa cuatro, terminal. Yo decidí parar mi agenda para estar con él cada día, buscar la manera de darle un tratamiento y alargarle su vida, pero desafortunadamente no se pudo” Horacio Palencia

Horacio Palencia (Instagram/@horaciopalencia)

Horacio Palencia retomará su trabajo tras la muerte de su papá

Horacio Palencia se mostró agradecido de que tuvo la oportunidad de llevar a su papá a las entregas de premios, quien pudo ver el éxito que consiguió con sus canciones.

En ese sentido, Horacio Palencia recordó que su papá se sintió orgulloso de lo que había conseguido, pues estuvo presente en cada paso de su carrera.

Horacio Palencia recordó que la muerte de su papá fue repentina, pues hace apenas un mes y medio estaban disfrutando, sin imaginar lo que les tocaría vivir.

En su conversación, Horacio Palencia destacó que para él fue un shock que el doctor le dijera que a su papá solo le quedaban unas semanas de vida.

Horacio Palencia compartió que continuará con su trabajo, pues su papá quería que siguiera adelante.

Destacó que ahora se enfocará en cuidar a su mamá, quien también enfrenta un duro golpe tras más de 50 años casada con José Ramiro Palencia.

Además, destacó que su papá será una inspiración para él en sus próximas composiciones.