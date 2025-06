Francisco de Llano, hijo de Luis de Llano, defiende al productor y asegura que es “inocente” tras el fallo de la SCJN a favor de Sasha Sokol.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que Sasha Sokol ganó el caso contra Luis de Llano por daño moral, pero su familia insiste en su inocencia.

La SCJN ratificó la sentencia contra Luis de Llano con la que Sasha Sokol obtuvo justicia. Al respecto, el hijo del productor insiste en que defenderlo.

Francisco de Llano compartió en redes sociales un mensaje donde asegura que Luis de Llano ha sido señalado injustamente.

“Mi papá ha sido señalado y recientemente juzgado con una decisión que, aunque legalmente válida, no representa la verdad de quienes lo conocemos y llevamos en el corazón”

El hijo de Luis de Llano admite la legitimidad de la sentencia del productor, pero asegura que lo dicho por Sasha Sokol no es verdad .

La dura crítica de Sasha Sokol a Luis de Llano: “Yo he sido criticada y él nunca fue juzgado”

“Para mí no ha sido nada fácil”: Sasha Sokol llora al enterarse que Luis de Llano no se arrepiente de nada (VIDEO)

SCJN no amparó a Luis de Llano, denunciado por Sasha Sokol; esto dice el proyecto aprobado por unanimidad

“Quiero decirlo con claridad y sin rodeos. Creo en su inocencia, no por costumbre, no por lazo familiar, sino porque he visto de cerca su forma de ser, de actuar, de vivir con principios y de mirar al mundo con integridad”

Hijo de Luis de Llano