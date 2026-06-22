De acuerdo con documentos del Tribunal Superior del Reino Unido, el hijo de Liam Payne heredará la fortuna total que asciende a aproximadamente 28 millones de dólares.

El dinero de Liam Payne será gestionado legalmente por Cheryl Tweedy, mamá de Bear Grey Payne, y el abogado Richard Mark Bray.

Revelan que hijo de Liam Payne heredará la fortuna de 28 millones de dólares

La fortuna de Liam Payne de 28 millones de dólares quedará bajo resguardo de un fideicomiso hasta que su hijo de 9 años sea mayor de edad.

No obstante, un porcentaje del patrimonio podrá usarse para cubrir las necesidades y bienestar de Bear Grey Payne.

Liam Payne, cantante. (JESSE GRANT / Getty Images via AFP)

Reportes indican que el dinero que Liam Payne heredó a su hijo son ingresos que acumuló de su etapa como cantante en One Direction.

Así como de su carrera de solista que arrancó en 2016, y de las diversas propiedades que tenía en el Reino Unido; entre estas, destaca una casa de cinco habitaciones en Chalfton St. Giles en Inglaterra.

Liam Payne murió el 16 de octubre de 2024 al caer desde un balcón del Hotel Casa Sur en Buenos Aires, Argentina.

El cantante no dejó ningún testamento. Sin embargo, la legislación intestada de Reino Unido es clara.

Por lo que su único hijo Bear Grey Payne será el heredero de la totalidad de los bienes del cantante.

Aunque Liam Payne tenía al momento de su muerte una relación con Kate Cassidy, ella no cuenta con derechos sobre la herencia porque no se casaron o mantenían una unión civil.

Versiones indican que, hasta ahora, Kate Cassidy no ha realizado reclamos formales sobre el patrimonio de Liam Payne.

Liam Payne, cantante. (IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto via AFP)

Por el momento, tras la muerte de Liam Payne no se han realizado condenas judiciales definitivas por el caso.

En diciembre de 2024, las autoridades en Argentina imputaron a cinco personas:

Gerente y la recepcionista del hotel por homicidio culposo

Una amigo de Liam Payne por homicidio culposo

Dos empleados del hotel por suministro de drogas

Para febrero de 2025, un tribunal retiró los cargos contra tres de ellos.

Mientras que los dos empleados del hotel aún enfrentan cargos por suministro de sustancias y esperan juicio en Argentina.