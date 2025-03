Hija de Joan Sebastian da la cara ante versiones que hablan de un presunto apoyo de José Manuel Figueroa a Imelda Garza-Tuñón en su pelea con Maribel Guardia.

Maribel Guardia -de 65 años de edad- demandó a Imelda Garza-Tuñón por presuntamente no cumplir sus responsabilidades parentales y poner en riesgo la seguridad de su nieto.

A poco más de un mes de que se inició el proceso, la pelea entre Imelda Garza-Tuñón -de 28 años de edad- y Maribel Guardia ha tomado otros matices debido a que se han vinculado a más personas.

Y es que ahora ha salido a relucir que el problema entre Maribel Guardia e Imelda Garza-Tuñón tiene otros fines económicos que no necesariamente tiene que ver con ellas dos.

Ya que presuntamente esta pelea estaría vinculada con la herencia que le dejó Julián Figueroa a su hijo José Julián y la presunta intervención que tendría Marco Chacón.

Ante estas versiones, una hija de Joan Sebastian habló sobre este tema y si es verdad que Marco Chacón tiene interés en la herencia de su fallecido padre.

La demanda que interpuso Maribel Guardia en contra de Imelda Garza-Tuñón por la custodia de José Julián ha tomado otros rumbos.

Y es que ahora algunas versiones señalan que todo este problema se habría generado por intereses en la herencia de Joan Sebastian.

Incluso en el programa Hoy se habló de una versión que apunta que José Manuel Figueroa habría pagado los abogados de Imelda Garza-Tuñón con el objetivo de llegar a un acuerdo por la herencia de José Julián.

En medio de la polémica, Marcelia Figueroa -hija de Joan Sebastian- acudió al programa Hoy para hablar sobre si es verdad todas las especulaciones que han surgido sobre la herencia de su padre.

Marcelia Figueroa destacó que no sabe si es verdad que José Manuel Figueroa, y otros familiares de Joan Sebastian, están pagando los abogados de Imelda Garza-Tuñón.

“Pues mira, no lo sé a ciencia cierta, quién pueda o no estarla apoyando, lo que es verdad es que, pues es muy notorio no, que de repente hubo un giro, como tú bien dices y, de tener, pues, otros abogados, ahorita fue con todo”

Aunque no pudo brindar detalles sobre el apoyo que estaría recibiendo Imelda Garza-Tuñón, Marcelia Figueroa si dejó en claro que hay un claro cambio con el cambio de abogados.

Por lo que eso le hace pensar que Imelda Garza-Tuñón está siendo apoyada por alguien.

“Pues yo creo que ella está siendo apoyada por gente, yo no me atrevo a decirles nombres, sinceramente no me atrevería a decirles quién, pero sin duda está siendo apoyada por alguien”

Marcelia Figueroa