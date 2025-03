¿José Manuel Figueroa estaría pagando los abogados de Imelda Garza-Tuñón? Chismoso revela que quieren quitar al esposo de Maribel Guardia para negociar directamente la herencia de José Julián.

En medio de la pelea legal que enfrentan Maribel Guardia -de 65 años de edad- e Imelda Garza-Tuñón por la custodia de José Julián han salido a la luz nuevos detalles.

Y es que se ha dado a conocer que las diferencias entre Maribel Guardia e Imelda Garza-Tuñón -de 28 años de edad- podrían tardarse en solucionar y es que hay personas que están interviniendo con otros propósitos.

Estos personajes habrían decidido tomar partido por una y otra parte por intereses económicos que no necesariamente involucrarían a Maribel Guardia e Imelda Garza-Tuñón.

Ya que se ha sumado un nombre importante se trataría nada más y nada menos que de Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia.

Esposo de Maribel Guardia niega que exista orden de restricción para que no vea a su nieto, como dijo un chismoso

Audiencia de Maribel Guardia vs Imelda Garza-Tuñón: El desahogo de pruebas dejó las medidas de protección

Gran polémica se ha desatado tras la denuncia de Maribel Guardia en contra de Imelda Garza-Tuñón por presuntamente no cumplir con sus responsabilidades parentales.

En medio de la polémica, ha surgido otra teoría que involucraría a Marco Chacón y a la dinastía Figueroa.

Fue durante la emisión de este martes 4 de marzo del programa Hoy que se dio a conocer una versión que aseguraría que integrantes de la dinastía Figueroa estarían apoyando a Imelda Garza-Tuñón.

Esto con la intención de negociar directamente la herencia de José Julián sin la presencia de Marco Chacón.

De acuerdo con Sebastián Reséndiz le llegaron rumores de que José Manuel Figueroa estaría pagando los abogados de Imelda Garza-Tuñón.

“Yo siento que hay algo detrás de todo esto, de hecho hay una especulación que me contaron ayer a mí de que quien estaría apoyando (no lo estamos asegurando) a Imelda con el pago de los abogados que son carísimos, serían ciertos miembros de la familia de Joan Sebastian, incluso a mi me contaron que también podría ser uno de ellos José Manuel Figueroa”

Sebastián Reséndiz