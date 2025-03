Maribel Guardia acusa que rompieron la puerta de su casa para quitarse a su nieto y entregárselo a Imelda Garza-Tuñón en medio de su disputa legal.

Luego de poco más de un mes de que estuvo en casa de su abuela Maribel Guardia -de 65 años de edad-, José Julián pudo reencontrarse con su mamá Imelda Garza-Tuñón.

Imelda Garza-Tuñón -de 28 años de edad- se mostró muy feliz de poder tener nuevamente a su hijo, sin embargo se dio a conocer que esta decisión es temporal y deberá de seguir su proceso legal.

Y es que Maribel Guardia interpuso una demanda en su contra por presuntamente no cumplir con sus responsabilidades parentales y poner en riesgo la vida de su nieto.

Sobre todo lo que está pasando, Maribel Guardia ya reaccionó y confesó que sabía que en algún momento su nieto podría regresar con su mamá.

Maribel Guardia no permitirá que la “utilicen” y parece que su mensaje va para Imelda Garza Tuñón

Este lunes 3 de marzo, Maribel Guardia e Imelda Garza-Tuñón asistieron a una audiencia en un juzgado familiar en la CDMX.

A su llegada al juzgado, Maribel Guardia fue abordada por diversos reporteros quiénes no dudaron en cuestionarle sobre el hecho de que su nieto regresó con su mamá.

Maribel Guardia acusó que en realidad las personas le rompieron la puerta para quitarle a su nieto, pese a que ella no estaba poniendo ninguna resistencia.

“Llegaron. No, pues explicación no, no dieron explicación, llegaron ahí, sí, la verdad, rompieron la puerta, se metieron”

Maribel Guardia