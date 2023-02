Luego de que en el pasado mes de septiembre de 2022 , el youtuber Heisenwolf estuviera involucrado en un accidente en donde terminó matando a seis personas, ha revivido en las redes para spamear a sus fans.

Pues a través de sus redes sociales, Heisenwolf de 26 años de edad, dio a conocer que ha regresado al subir videos consecutivos a su cuenta oficial de Instagram.

Pero en su canal de YouTube, desde hace algunas semanas que ha vuelto a subir contenido; no obstante, los fans y seguidores de Heisenwolf no olvidan lo que pasó.

Y es que en los comentarios de los nuevos videos de Heisenwolf, continúan recordándoselo.

Además aseguran que Amado Amir González , verdadero nombre del youtuber Heisenwolf, debería estar en la cárcel y no libre.

El pasado 18 de septiembre del 2022, Heisenwolf quien alcanzó su fama en YouTube y las redes sociales por sus videos llamados ‘3 minutos o menos’, provocó un accidente en Acambay, Estado de México.

Pues tal y como se reveló, Heisenwolf, tras ir tomado en su automóvil deportivo marca Camaro, conducía a exceso de velocidad.

Esto provocó que Heisenwolf saltara al carril contrario, chocando directamente contra un taxi y matando a seis personas, entre ellas una menor de 10 años de edad.

Sin embargo, Heisenwolf no llegó a pisar la cárcel tras conseguir un acuerdo reparatorio, en donde se acordó un pago a los familiares de las víctimas del youtuber que provocó el accidente.

Durante el accidente, Heisenwolf se fracturó una pierna, según reveló fue el hueso calcáneo por lo que tendrá que seguir un proceso durante 6 meses, estando en cama al menos tres.

No obstante, Heisenwolf reveló que continuará subiendo contenido a su canal en YouTube y redes sociales, porque debe continuar pues es libre de hacer lo que él quiere.

“Tuve que pasar por muchas cosas psicológicas, físicas, mentales para poder dar otro paso, porque tenía que continuar. Me da pena y me da vergüenza que las demás personas afectadas no; me siento mal de continuar”

Heisenwolf