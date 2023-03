Heidy Infante teme por su vida y Yian López Semanat sigue en libertad; la cantante ha recibido amenazas tras la agresión del cubano.

El pasado 4 de marzo, Heidy Infante se encontraba realizando una presentación en el mercado Escuadrón 201, cuando fue agredida por Yian López Semanat.

Videos que circulan en redes sociales, se puede ver que Heidy Infante, de 44 años de edad, pidió en varias ocasiones a Yian López Semanat que se bajara del escenario.

Heidy Infante no conoce a Yian López Semanat y acusa que patrulleros ni lo llevaron al MP

Heidy Infante no abusó de Yian López Semanat; “nunca le agarré la pompa”, se defiende

Sin embargo, el sujeto la agredió física y sexualmente frente al público; a pesar de las evidencias, Yian López Semanat sigue prófugo.

Durante la agresión, Heidy Infante reveló que Yian López Semanat la amenazó de muerte mientras la golpeaba arriba del escenario y mientras lo subían a una patrulla.

“En el momento que me estaba agarrando me dijo: ‘te voy a matar’ y cuando se lo estaban llevando me dijo: ‘de mí te vas acordar y donde te encuentre te voy a matar’”

Heidy Infante