Heidy Infante no abusó de Yian López Semanat y se defiende de quienes la atacan: “nunca le agarré la pompa”.

Luego de que Heidy Infante fuera agredida física y sexualmente por el músico Yian López Semanat, en el aniversario del mercado Escuadrón 201, se desataron varias teorías.

En un video que circula en redes sociales, se puede ver como Heidy Infante cantaba, cuando Yian López Semanat le toca la cabeza y ella le retira el brazo.

Posteriormente la cantante hace un gesto y Yian López Semanat le toca el área genital, lo que desató una pelea a golpes.

Algunos usuarios de redes sociales, señalaron que la cantante de 44 años de edad, había tocado los glúteos a Yian López Semanat, pero ella lo desmintió y explicó qué ocurrió.

Heidy Infante (Jorge Cano / SDPnoticias)

Heidy Infante revela que Yian López Semanat trató de tocarla antes de la agresión

Durante una entrevista con Ventaneando, Heidy Infante dio su versión de lo ocurrido, arriba del escenario con Yian López Semanat.

Narra que el cantante cubano se subió al escenario sin ser invitado y de la nada, tomó un micrófono y comenzó a cantar.

“Se subió este tipo […] a querer cantar una canción sin invitación alguna, agarró un micrófono, se puso a cantar, empezó a hacerme como señas de toqueteo al principio de la canción, yo le dije ‘no, no’, le dije ‘no me toque, bájenlo’, yo lo instruí en el principio del video” Heidy Infante

Heidy Infante menciona que Yian López Semanat le comenzó hacer señas de “toqueteo” y ella lo rechazó de inmediato .

Heidy Infante (Instagram/@heidyinfantee)

Incluso, la cantante de la Nueva Sonora, contó que pidió que bajaran a Yian López Semanat y niega que haya tocado primero al cubano.

“Después se me acerca más, me quiso tocar y le dije ‘no, usted no me lleva, usted no me toca,’ cuando me alcanza a manotear, le hago así con la mano en el dorso, nunca le agarré la pompa, lo único que hice fue sacarlo, decirle ‘ya por favor’” Heidy Infante

Algunos usuarios de redes sociales señalaron que Heidy Infante había tocado primero a Yian López Semanat, pero ella aclara que solo tocó su dorso para que se alejara.

“(...) Me agarra mi parte y me la aprieta con la mano derecha de una manera, me defiendo, tiro la mano para quitar su mano, tumbo la gorra y me prensa con mano izquierda del cabello y con la derecha me da de frente a mí” Heydi Infante

La agresión a Heidy Infante le dejó secuelas físicas

Cuando Yian López Semanat comenzó a golpear a Heydi Infante, le provocó lesiones en el oído y cuello.

Es por eso que Heydi Infante busca llegar hasta las últimas consecuencias, por obtener justicia.

“Mi oído está reventado, mi cuello está muy inflamado, me mordió del lado derecho de mi cuerpo porque se movió” Heidy Infante

El músico cubano fue detenido y liberado a pesar de las pruebas de las agresión, por lo que Heydi Infante exige que haya justicia y que su agresor sea ingresado a prisión.

Heidy Infante (Instagram/@heidyinfantee)

“Hay videos de que se lo llevan, los suben a una patrulla, esta patrulla, ya está reportada en seguridad pública, ya está en investigando por qué lo soltaron […] voy a seguir hasta que lo metan a la cárcel, que pague con justicia lo que se hizo, yo no busco dinero, pero los patrulleros sí me tienen que dar cara, me tienen que decir dónde dejaron a ese ser que yo pedí que lo remitieran, más bien sería, métanlo a la cárcel” Heydi Infante

Heydi Infante también quiere que las autoridades interroguen a los policías de la CDMX que detuvieron y liberaron a Yian López Semanat, para saber su paradero.

Por otro lado, Pati Chapoy manifestó su molestia por el caso de Heydi Infante y pidió a las autoridades que deporten a Yian López Semanat a su país.