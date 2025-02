¿Habrá reconciliación entre Héctor Parra y Alexa Hoffman? Daniela Parra confirma que su papá se encuentra decepcionado de su hermana.

Pese a todo lo sucedido, Héctor Parra -de 48 años de edad- mantenía la esperanza de que pudiera tener un acercamiento con su hija Alexa Hoffman cuando saliera de la cárcel.

Sin embargo, tal parece que ya no hay ninguna clase de esperanza y así lo dio a conocer Daniela Parra -de 27 años de edad- luego de que su papá recibió una reducción en su condena por el delito de corrupción de menores.

Y es que Daniela Parra, Héctor Parra ya no quiere saber nada de su hija Alexa Hoffman -de 22 años de edad- después de las declaraciones que realizó.

Daniela Parra ha mantenido contacto con la prensa de todo lo referente a Héctor Parra, sin embargo en un evento se la llevaron pese a que ella se habría mostrado dispuesta a responder todos los cuestionamientos.

Desde el 2021, Héctor Parra se encuentra recluido en el Reclusorio Oriente luego de que su hija Alexa Hoffman lo denunció por abuso sexual.

Tras un largo proceso legal, Héctor Parra recibió una reducción de su sentencia a 12 años y medio, sin embargo el actor sigue buscando su absolución.

Aunque se creía que Héctor Parra y Alexa Hoffman pudieran tener un acercamiento, tal parece que su distanciamiento ya no tiene marcha atrás.

Muestra de ello fue las declaraciones de Alexa Hoffman en donde señaló que se encontraba aterrada por la posibilidad de encontrarse con Héctor Parra en la calle.

Declaraciones que llegaron a los oídos de Héctor Parra y que terminó con la posibilidad de que buscará a su hija.

Así lo dio a conocer Daniela Parra en entrevista con el programa Hoy.

Y es que Daniela Parra le señaló a su hermana Alexa Hoffman que debe de estar tranquila, pues Héctor Parra no tiene ningún interés en buscarla cuando salga libre.

“No sé por qué está pidiendo justicia, si en teoría ya se le hizo: mi papá lleva casi cuatro años en el reclusorio. Y en exclusiva les digo que (mi papá) no la va a buscar cuando salga. Entonces, que no tenga miedo porque no la va a buscar, e incluso creo que ella ya hasta se quitó los apellidos”

Daniela Parra