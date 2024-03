Parte del proceso legal de Héctor Parra se define hoy 15 de marzo y mientras se espera la nueva sentencia para el actor, te contamos qué ha dicho su abogada y la mamá de Alexa Hoffman, su víctima.

Héctor Parra tendrá una nueva sentencia luego de que se le volvió a poner el delito de abuso sexual, además del que tenía de corrupción de menores.

Ante la espera de la nueva sentencia a Héctor Parra -de 47 años de edad-, su abogada dio a conocer lo que con toda sinceridad y realidad espera que pase con su representante.

Mientras tanto, Ginny Hoffman, la madre de la víctima de Héctor Parra, mandó un mensaje a periodistas que han cuestionado el caso en televisión.

¿Cuál es la sentencia de Héctor Parra? Su abogada sabe que le darán más años en prisión

El 15 de marzo es una fecha definitiva para lo que pasará en el futuro legal de Héctor Parra, luego de que una última audiencia fuera acusado de abuso sexual, sumado al que ya tenía de corrupción de menores.

En un enlace que Sale el Sol tuvo en el Reclusorio Oriente, donde está Héctor Parra, reporteros cuestionaron a la abogada del actor, que con toda sinceridad dio su perspectiva.

Héctor Parra (Instagram/@hectorparrag)

Debido a que a Héctor Parra le pusieron un nuevo delito, la abogada apuntó a que no espera más que este 15 de marzo le den una sentencia, es decir, más años en prisión.

“Vamos a esperar a que nos digan los años que se le dan (...) Vamos por la mínima, pero el juez determina” Abogada de Héctor Parra.

La abogada explicó que la defensa de la víctima “pide la sentencia máxima”, misma que finalmente el juez determinará y se le sumará a los 10 años 6 meses que ya tiene en su condena.

Sumado a ello, dejó claro que no apelarán más, sino que recurrirán al amparo directo para seguir el proceso legal.

Como en los últimos días Alexa Hoffman -de 21 años de edad- compartió pruebas del abuso que vivió a manos de su papá, la abogada se pronunció al respecto.

Explicó que Alexa Hoffman estaba faltando al proceso, debido a que “todavía no ha acabado” y los videos son las pruebas que mostraron en televisión nacional.

Por otra parte, la abogada señaló “que bueno que vieron la convivencia familiar que tenían”, aludiendo a que para ella los videos no demuestran “tocamientos” como Alexa Hoffman acusa que tuvo.

Asimismo, confirmó como defensa de Héctor Parra que sí demandarán por los videos que Alexa Hoffman filtró de su caso.

“Que bueno que ya vieron los videos completos, que mal que la propia víctima se esté revictimizando (...) es una relación totalmente sana, no hay ningún tocamiento de lo que lo señal, no hay nada que la violente (...) sí se cometió otro delito y se van a tomar acciones legales, sí debe haber sanción, son pruebas que no podían haber salido todavía a la luz, todavía no concluimos [el proceso]”. Abogada de Héctor Parra.

Mamá de Alexa Hoffman, víctima de Héctor Parra, estalla contra periodistas de Sale el Sol

Aunque Héctor Parra recibirá más años de prisión en esta audiencia, la mamá de Alexa Hoffman no deja de estar en la mira pública y ahora es por estallar contra las periodistas de Sale el Sol.

Joanna Vega-Biestro fue la que dio a conocer que Ginny Hoffman, la madre de Alexa Hoffman, le escribió a ella y a su colega Ana María Alvarado para recriminarles sus críticas.

“Ginny nos mandó un mensaje donde dice que Ana y yo, le damos pena y le damos risa porque comentamos que por qué su hija se exponía, al mostrar las pruebas, que por qué no nos quedamos tranquilas con que ella nos está demostrando la verdad”. Joanna Vega-Biestro, periodista.

Ginny Hoffman, mamá de Alexa Parra y exesposa de Héctor Parra. (Andrea Murcia Monsivais / Cuartoscuro)

Mayoritariamente, Joanna Vega-Biestro apuntó que ella nunca ha puesto en duda el que Alexa Hoffman sea una víctima, pero que tampoco cree que haya sido lo correcto que haya mostrado esos videos.

Por otra parte, señaló que “siempre la he visto cómo víctima”, pero lo he cuestionado lo sució que se vio el caso desde el primer día cuando la declaración del abuso sexual se dio a una resvista de espectáculos y no a la Fiscalía.

“Yo a Alexa siempre la he tratado como una víctima, está tan manoseado este caso (...) y siempre me lo he cuestionado, ese es mi trabajo, lo detuvieron vestidos de civiles, la Fiscalía dijo que no existía el abuso, el primero abogado se sale, lo que nosotros hacemos en preguntar(...)”. Joanna Vega-Biestro, periodista.

Asimismo, Joanna Vega-Biestro señaló imposible de creer que la mamá de Alexa Hoffman, supiera del abuso sexual de su hija y prefiriera callar “hasta que estuviera preparada (...) es menor, tú tomas las decisiones”.