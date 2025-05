Alexa Hoffman -de 21 años de edad- habla de la nueva sentencia de Héctor Parra y confiesa que teme que quede libre.

El 13 de enero se modificó la sentencia de Héctor Parra -de 48 años de edad- la cual se redujo a 13 años y 6 meses.

Al respecto, Daniela Parra -de 26 años de edad- reveló en un vivo que les pidieron dinero a cambio de la libertad de Héctor Parra y Alexa Hoffman ya respondió.

El 20 de enero, Alexa Hoffman compartió un video en Instagram para hablar de la nueva sentencia de Héctor Parra.

Alexa Hoffman negó que le haya pedido dinero a Héctor Parra a cambio de su libertad, como aseguró Daniela Parra.

“Yo no quiero su libertad, yo no quiero la libertad de mi papá porque le tengo verdadero pavor y el daño que me han hecho no se puede cuantificar, no le puedo poner un precio que se me hizo de chiquita y que se me sigue haciendo”

Alexa Hoffman