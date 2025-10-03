Cecilia de la Cueva -de 38 años de edad- reveló el nombre de la actriz que se sintió frustrada de compartir escenario con Danna Paola en Wicked.

A 12 años de que Danna Paola -de 30 años de edad- se convirtió en Elphaba en Wicked, Cecilia de la Cueva confesó que no tuvo un camino fácil en la obra de teatro.

Cecilia de la Cueva revela a la actriz que se sintió frustrada con Danna Paola en Wicked

Uno de los personajes que cambió la carrera de Danna Paola fue el de Elphaba en la obra de teatro Wicked en México.

Aunque Danna Paola se llevó grandes aplausos por su actuación, Cecilia de la Cueva -quien interpretó a Glinda en Wicked- confesó que una actriz se sintió frustrada al tener que compartir escenario con la cantante.

Ceci De La Cueva revela que Ana Cecilia Anzaldua se sentía frustrada por compartir papel de Elphaba en Wicked México y la gente prefiriera ver a DANNA pic.twitter.com/M1RdtrYXjM — DANNA Today (@DANNA_Today) October 2, 2025

Durante su participación en el podcast de Roberto Carlo, Cecilia de la Cueva confesó que la actriz Ana Anzaldúa le confesó sentirse frustrada por la cantante.

Y es que Ana Anzaldúa también se ganó su lugar como Elphaba, pero en realidad Danna Paola era la que se llevaba todos los reflectores de Wicked.

Es por ello que Cecilia de la Cueva le recordó a Ana Anzaldúa que Danna Paola llevaba trabajando desde los 4 años, mientras ella estaba pegando bolitas de unicel.

Cecilia de la Cueva destacó que tanto Ana Anzaldúa como Danna Paola eran Elphaba en Wicked y tenían la oportunidad de hacerlo.

Sin embargo, le pidió a Ana Anzaldúa no quejarse y mejor aprovechar las funciones en las que ella salía sin importarle que Danna Paola se llevaba los reflectores.

Danna Paola como Elphaba en Wicked (Especial)

¿Quién es Ana Anzaldúa, actriz que se sintió frustrada de compartir escenario con Danna Paola en Wicked?

Ana Cecilia Anzaldúa es una actriz, cantante y bailarina que se dio a conocer en 2007 como Bella en la segunda producción mexicana del musical de Broadway “La Bella y La Bestia”.

En 2013 le dio vida al personaje a Elphaba en Wicked, alternando funciones con Danna Paola.

Aunque Ana Cecilia Anzaldúa ha destacado principalmente en el teatro, su nombre sonó con fuerza luego de que fue señalada por presuntamente haber engañado a Guana .

En La Casa de los Famosos México 2025, Guana relató que una de sus exparejas le pidió tiempo y días después se enteró que se había casado con otro hombre.

Aunque Guana no dijo nombres, TVNotas señaló en un artículo a su exesposa Ana Anzaldúa.

Ana Cecilia Anzaldúa negó esta información al señalar que su matrimonio de cinco años con Guana terminó en buenos términos e incluso actualmente tenían una buena relación de amistad.

En un podcast Ana Cecilia Anzaldúa confesó que si fue difícil alternar con Danna Paola en Wicked, por toda la atención que se llevaba.