¿De qué murió Brett James? El compositor ganador del Grammy, murió a los 57 años de edad.

A través de medios de comunicación y la Asociación Internacional de Compositores de Nashville (NSAI), confirmaron la noticia de la muerte de Brett James.

Brett James, compositor ganador del Grammy, murió en un accidente aéreo a los 57 años de edad

De acuerdo con los informes, el compositor Brett James ganador de un Grammy, murió a los 57 años de edad durante un accidente aéreo.

La información revela que Brett James estaba a bordo de un avión de motor pequeño que se estrelló en el condado de Macon, cerca de Franklin en Carolina del Norte, Estados Unidos.

Heartbroken to hear of the loss of my friend Brett James tonight. I had nothing but love and respect for that guy and he helped change my life. Honored to have met him and worked with him. Thoughts and prayers going out to his family. 💔 pic.twitter.com/kfHtdGJOK6 — Jason Aldean (@Jason_Aldean) September 19, 2025

El avión en el que viajaba el compositor, de acuerdo con los datos de FlightAware , era un Cirrus SR22T, el cual estaba a nombre de Brett James y partió de Nashville, Tennessee con tres personas más a bordo.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), está investigando el accidente en donde murió el compositor Brett James.

We’re mourning the loss of Brett James, co-writer of “Jesus, Take the Wheel” & “When the Sun Goes Down” and a 2-time ASCAP Country Songwriter of the Year. Brett was a trusted collaborator to country’s greatest names and a true advocate for songwriters. We miss him dearly. pic.twitter.com/a2ZXIkKv65 — ASCAP (@ASCAP) September 19, 2025

La NSAI publica comunicado tras la muerte de Brett James

Tras revelarse la muerte del compositor Brett James, ganador de un Grammy, la NSAI publicó un comunicado en donde aseguraban estaban conmocionados ante la pérdida “profunda”.

“Lamentamos la prematura pérdida de Brett James, miembro del Salón de la Fama en 2020, quien falleció en un accidente aéreo el 18 de septiembre”. NSAI

Brett James logró hacerse de un nombre al trabajar en canciones para artistas como Billy Ray Cyrus, Kenny Chesney y Martina McBride.

En 2001 alcanzó el número 1 con ‘Who I Am’ interpretada por Jessica Andrews y a lo largo de su carrera como compositor, escribió más de 300 canciones; la más destacada fue ‘Jesus, Take that Wheel’ grabada por Underwood.

En 2007, Brett James ganó dos Grammy por Mejor Canción Country y Mejor interpretación Vocal Country Femenina.