Reportan que murió Chuck Mangione, compositor de Estados Unidos detrás de “Feels So Good”; tenía 84 años de edad.

El mundo del jazz está de luto luego de darse a conocer que Chuck Mangione murió.

¿De qué murió Chuck Mangione, compositor de jazz de Estados Unidos?

Chuck Mangione murió de causas naturales el pasado martes 22 de julio mientras dormía en su casa de Nueva York, reveló el medio PEOPLE.

La noticia fue confirmada por el abogado del compositor, Peter S. Matorin, además de una funeraria local en nombre de la familia Mangione.

Chuck Mangione (Fred Prouser)

El sitio web de Chuk Mangione también anunció la muerte del músico de Estados Unidos con un mensaje:

Lo sentimos mucho. Chuck Mangione ha muerto. Más información próximamente. Sitio web de Chuk Mangione

Cabe señalar que desde el año 2015, Chuck Mangione se había retirado de la música.

Tras darse a conocer la muerte de Chuck Mangione, fans de la carrera del músico y compositor lamentaron su pérdida.

Chuck Mangione (Fred Prouser / REUTERS)

Chuck Mangione, compositor de Estados Unidos detrás de “Feels So Good”

El compositor de Estados Unidos, Chuck Mangione, consiguió la fama con su tema de jazz pop “Feels So Good” de 1977, aunque su carrera inició desde los 60.

Con “Feels So Good”, Chuck Mangione logró colocarse en el cuarto puesto en la lista Billboard Hot 100.

Incluso, el tema fue catalogado en 1980 por Curren Biography como la melodía más reconocida desde Michelle de The Beatles .

La trayectoria de Check Mangione abarcó más de 30 álbumes y 14 nominaciones a los Premios Grammy, de las que solo consiguió ganar dos:

Bellavia (1977)

Children of Sanchez (1979)

Chuck Mangione nació el 29 de noviembre de 1940, en Rochester, Nueva York, Estados Unidos y desde muy joven, se dedicó al jazz.

Junto con su hermano, Chuck Mangione formó The Jazz Brothers, agrupación con la que realizaría tres discos.

En 2012, Mangione sería incluido en el Salón de la Fama de la Música de Rochester.

Otros grandes éxitos de Chuck Mangione fueron:

Children Of Sanchez Finale

Chase the Clouds Away

Give It All You Got

En el caso de Chase the Clouds Away, el tema se utilizó en los Juegos Olímpicos de 1976.

Mientras que Give It All You Got también fue parte de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1980.