Gustavo Adolfo Infante se disculpó por difundir información en la que aseguraba a César Bono le habían extirpado el ojo izquierdo a causa de un tumor.

El periodista reveló que el productor de teatro Enrique Gou fue quien le envió la foto del actor que se viralizó, además de confirmarle que el actor le había autorizado compartir la información.

Infante continuó diciendo que Gou, tras desmentirse la noticia, le volvió a reiterar que fue César Bono quien le dijo de la pérdida de su ojo y el tumor extirpado.

Hijos de César Bono se van contra Gustavo Adolfo infante por difundir información falsa

Tras viralizarse la noticia y la preocupación de los fans en torno a la salud de César Bono, no tardó mucho para que la noticia fuera desmentida.

Por medio de un comunicado, uno de los hijos del actor, Leonardo Bono, señaló a Gustavo Adolfo Infante de difundir información sin confirmar, asegurando que su padre no había perdido el ojo y se encontraba bien.

Hijo de César Bono desmiente que el actor haya perdido un ojo (Captura de pantalla)

En sus disculpas, Gustavo Adolfo Infante, reveló haber tenido un par de desencuentros con más hijos del legendario actor.

De acuerdo con el periodista, Leonardo Bono le marcó por teléfono para arremeter en su contra y criticar su labor como periodista, admitiendo que ambos se hicieron de palabras.

Una de las hijas del César Bono se sumó a los reclamos, siendo que Infante admite entender los motivos por los cuales se fueron en contra suya.

Para finalizar, el periodista reiteró sus disculpas a César Bono y su familia y pidió perdón por todo lo que sus palabras pudieron ocasionar.

“Tomo la responsabilidad de lo que dije, fue una información errónea”, finalizó Gustavo Adolfo Infante.

Gustavo Adolfo Infante confirma tumor de César Bono

Si bien Gustavo Adolfo Infante retiró la confirmación de un ojo extirpado a César Bono, lo que sí pudo reiterar fue que, tras lo que llamó un “mal entendido”, al actor le fue extirpado un tumor.

Sin embargo, el periodista prefirió ya no hablar más del asunto, pero mencionó que al actor le habían quitado el párpado, pero no el ojo.

Esto último, de nueva cuenta, no ha sido confirmado por el actor ni su familia.