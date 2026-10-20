Leonardo Bono es actor, músico, youtuber e hijo de César Bono; es conocido por su trabajo en teatro y ha formado parte de programas como LOL: Buscando Talento.

Recientemente, Leonardo Bono aclaró en redes sociales detalles sobre la salud de su papá, ya que trascendió que había perdido el ojo tras padecer un tumor, lo cual no era verdad.

La carrera artística de Leonardo Bono ha estado enfocada en el teatro musical y ha sido protagonista de obras como Avenida Q y Urinetown El Musical.

¿Quién es Leonardo Bono? Actor e hijo de César Bono

Leonardo Patricio Queijeiro Castro es un actor y músico nacido en la CDMX, hijo del actor César Bono.

La carrera de Leonardo Bono ha estado enfocada al teatro y la música; tiene canciones como No me vengas y Príncipe azul.

Leonardo Bono (Instagram/@leonpato)

¿Qué edad tiene Leonardo Bono?

Leonardo Bono nació el 22 de septiembre de 1994; actualmente tiene 34 años de edad.

¿Quién es la pareja de Leonardo Bono?

Leonardo Bono no ha revelado si tiene pareja.

¿Qué signo zodiacal es Leonardo Bono?

Leonardo Bono es Libra.

¿Cuántos hijos tiene Leonardo Bono?

Leonardo Bono no tiene hijos.

Leonardo Bono (Instagram/@leonpato)

¿Qué estudió Leonardo Bono?

Estudió actuación en el Centro de Artes Escénicas Artestudio.

¿En qué ha trabajado Leonardo Bono?

Leonardo Bono inició su carrera en Brad Major en la obra “El show de terror de Rocky” y fue parte del musical “Hoy no me puedo levantar”.

Ha participado en otras obras como:

Niño Perdido

Los musicales de Brod-Güey

Jaime Lozano & la familia

Avenida Q

Desde cero un musical improvisado

Sueño de una noche de verano

Tic Toc

Actualmente forma parte de Urinetown el musical y tiene un canal de YouTube con más de 62 mil suscritores.

Leonardo Bono también incursionó en la música y tiene melodías como Decirnos adiós, en colaboración con Romina Marcos.