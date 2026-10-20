El streamer y creador de contenido Adriano Zendejas, conocido como Maestro Shifu, no pudo sostener más la mentira. El Lamborghini Huracán EVO Spyder que presumió en sus videos y redes sociales: es rentado.

Verás, en distintas ocasiones, Maestro Shifu presumió ser dueño de un Lamborghini, el cual utilizó para salir a las calles de la Ciudad de México y simular viajes de plataforma hasta que un bache le arruinó la dinámica.

En redes sociales circula un video que muestra al creador de contenido -de 31 años- fingiendo ser chofer de Uber ante una mujer de identidad aún desconocida.

Durante el trayecto, el streamer pregunta a la pasajera si cree que el Lamborghini es de su propiedad, al escuchar que la mujer en ningún momento dio por hecho que Zendejas es el dueño puesto que no tiene pinta de ser un hombre adinerado, éste se molesta.

Con el propósito de terminar el viaje lo antes posible, acelera; la pasajera se pone nerviosa, incluso grita hasta que de pronto ambos sienten algo extraño. El Lamborghini cayó en un bache.

La mujer es la primera en mostrar preocupación por el vehículo. Por su parte, Maestro Shifu finge que todo está bien y sin más admite que es rentado.

“No importa. Es rentando”, dice. Maestro Shifu

Al concluir el viaje, el conductor se baja a revisar el vehículo ante un ruido extraño. Olvidándose de la cámara asegura haber dañado el coche.

“Está reventado. ¡Lo reventé, brother! Está destruido el carro por dentro" Maestro Shifu

Hicieron menos al maestro Shifu Derbez y terminó “reventando” de coraje su Lamborghini rentado. https://t.co/jXrI0Ww0dc — EL QUINCE (@elquince15_) October 20, 2026

Maestro Shifu se queda sin Lamborghini tras caer en un bache

Tras el incidente y un video previo en el que Maestro Shifu volvió a decir que el Lamborghini le pertenecía, el verdadero dueño salió a reclamarlo.

Un hombre llamado Dagui se presentó como el propietario. Dijo habérselo rentado al streamer por 100 mil pesos mensuales bajo condiciones estrictas, las cuales no cumplió.

Zendejas acumuló un kilometraje excesivo y realizó modificaciones no autorizadas al vehículo deportivo.

Dagui recogió el auto la madrugada de este martes 20 de octubre; grabó el momento y lo compartió en redes sociales.