Durante una emisión del programa De primera mano, Gustavo Adolfo Infante reveló las recientes complicaciones de salud del actor César Bono.

De acuerdo con el periodista, a César Bono le fue detectado un tumor, por lo que le tuvo que ser extirpado el ojo izquierdo.

Por lo pronto, el actor no se ha pronunciado públicamente en sus redes sociales, medio que se ha convertido en el canal directo con su público.

César Bono sufrió complicaciones de salud a principios de año

Fue a inicios de este 2026 que César Bono sufrió una caída que le causó la fractura de dos costillas; evento del que, posteriormente, también le dejó constantes dolores en uno de sus pies.

Meses más tarde, en julio pasado, el actor descartó el retiro de los escenarios pese a sus problemas de salud.

César Bono, actor. (Graciela López Herrera / Cuartoscuro)

En aquél entonces también habló de los problemas de movilidad que sufre desde los nueve infartos que tuvo en 2023.

Pese haber asistido a todas sus terapias para recuperar su movilidad, César Bono sentenció que para él la mejor terapia que existe es seguir trabajando.

Gustavo Adolfo Infante aseguró además que pese a la reciente cirugía, el actor César Bono se encuentra de buen ánimo y sentido del humor .

El presentador de De Primera Mano comunicó el mensaje del actor, quien aparentemente pidió una oración por su salud a todos sus fans y a las personas que lo quieren.

César Bono ahora está en espera de los resultados de la biopsia que le hicieron al tumor extirpado para determinar qué es lo que sigue en la recuperación del actor.