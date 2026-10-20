Leonardo Bono desmintió que su padre, César Bono, haya perdido el ojo izquierdo tras una cirugía para retirar un tumor, como informó Gustavo Adolfo Infante.

El hijo de César Bono aseguró que la información difundida por Gustavo Adolfo Infante es falsa y señaló que el periodista no verificó los datos antes de compartirlos.

Leonardo Bono explicó que su padre se encuentra bien y lamentó la preocupación generada entre familiares, amigos y seguidores por la versión sobre la supuesta pérdida ocular.

Hijo de César Bono desmiente que el actor haya perdido un ojo (Captura de pantalla)

¿Qué dijo Gustavo Adolfo Infante sobre la salud de César Bono?

Durante una emisión de De Primera Mano, Gustavo Adolfo Infante informó sobre presuntas complicaciones de salud de César Bono y habló de una intervención quirúrgica.

Según el periodista, al actor le habían detectado un tumor en el ojo izquierdo, por lo que supuestamente fue necesario extirparle ese órgano.

Infante también aseguró que Bono se encontraba de buen ánimo y conservaba su sentido del humor pese al procedimiento médico al que presuntamente había sido sometido.

César Bono (Instagram/@soycésarbono)

El presentador señaló además que el actor habría pedido una oración a sus seguidores y personas cercanas, en medio de sus problemas recientes de salud.

De acuerdo con esa versión, César Bono permanecería a la espera de los resultados de una biopsia practicada al tumor para conocer los siguientes pasos de su recuperación.

Sin embargo, Leonardo Bono publicó un comunicado en redes sociales para aclarar que la información sobre la pérdida del ojo de su padre es falsa.

El hijo del actor señaló directamente a Gustavo Adolfo Infante y afirmó que difundió la información sin verificarla, provocando preocupación innecesaria entre quienes conocen y quieren a Bono.

Hasta el momento, César Bono no se ha pronunciado públicamente sobre el tema, mientras su hijo pidió evitar versiones que no hayan sido confirmadas por la familia.