Abogados de Gustavo Adolfo Infante solicitaron la pena máxima para Alfredo Adame, pues quieren al actor tras la rejas al menos 3 años.

El jueves 15 de octubre se realizó una audiencia para determinar la sentencia contra Alfredo Adame, quien fue declarado culpable por el delito de discriminación.

Un juez determinó que Alfredo Adame no estará en prisión y deberá cumplir con trabajo comunitario y una multa de más de 60 mil pesos.

Gustavo Adolfo Infante quiere a Alfreda Adame tras la rejas al menos 3 años

Los abogados de Gustavo Adolfo Infante revelaron a De Primera Mano que tras ser declarado culpable por discriminación, habían solicitado la pena máxima contra Alfredo Adame.

Es decir, querían que el actor permaneciera 3 años dentro de la cárcel, una multa y garantías de satisfacción y no repetición.

Gustavo Adolfo Infante, periodista. (Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

Gustavo Adolfo Infante espera que Alfredo Adame acuda a cursos sobre derechos humanos y perspectiva de género, además de que evite hablar del tema.

El conductor reveló que Alfredo Adame se mostró serio y trató de ignorar a Gustavo Adolfo Infante.

Alfredo Adame no irá a la cárcel y solo hará trabajo comunitario

Tras varias horas de audiencia, Alfredo Adame salió del juzgado y reveló que lo sentenciaron a 33 horas de trabajo comunitario.

Además, deberá pagar una multa de 67 mil 628 pesos y, supuestamente, la cantidad la podría pagar con otros 16 días de trabajo.

Alfredo Adame deberá pagar la reparación del daño a la madre de Gustavo Adolfo Infante, pero dicha cantidad se determinará más adelante.

Gustavo Adolfo Infante no quedó conforme con la sentencia otorgada a Alfredo Adame y apelará la decisión del juez.

Los abogados del periodista consideran que hay elementos suficientes para que la sentencia de Alfredo Adame sea mayor.

El periodista dice que su demanda contra Alfredo Adame deja un precedente para que mujeres que han sido agredidas verbalmente por él puedan demandarlo.

Sin embargo, Diana Golden fue la primera en proceder en contra de Alfredo Adame y ganó la demanda por daño moral.