Diana Golden es una actriz colombiana que actualmente radica en México y que cuenta con gran amplitud de proyectos tanto en cine como en televisión.

Siendo que a finales de septiembre de 2025 cuando la actriz denunció haber sido víctima de un hackeo en su WhatsApp personal.

¿Quién es Diana Golden?

Diana Goldenberg Jiménez es una actriz originaria de Colombia que comenzó a radicar en México, país en el que ya fue nacionalizada.

Cuando tenía 16 años de mudó a Estados Unidos, pero volvió años después a su país iniciando una carrera como locutora.

Diana Golden? (Instagram | @diana.goldenberg)

Posteriormente Diana Golden aceptó un papel en la película de Mentiras, dando inicio a su carrera como actriz.

De aquí en adelante surgieron infinidad de proyectos y participaciones tanto en teatro, como cine y televisión.

¿Cuántos años tiene Diana Golden?

Diana Golden nació el 7 de agosto de 1965; actualmente la actriz tiene 60 años de edad.

¿Quién es el esposo de Diana Golden?

A lo largo de su vida Diana Golden ha tenido diversos matrimonios, entre los que se encuentran:

Alfredo Adame, de 1988 a 1990

Armando Zamarripa, de 2005 a 2006

Manuel Rodríguez García, de 2011 a 2012

Alfredo Adame (Alfredo Adame)

¿Qué signo zodiacal es Diana Golden?

De acuerdo con la astrología, Diana Golden nació bajo el signo de Leo.

¿Quiénes son los hijos de Diana Golden?

Diana Golden no tiene hijos.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante en su programa El minuto que cambió mi destino, la actriz profundizó en esta decisión.

“Cuando pude, no quise porque quería hacer una carrera. Cuando quise, en una relación de tres años que tuve y no m e casé, lo intentamos y no se pudo”, reveló la actriz.

Del mismo modo, reveló que para cuando tenía 41 años hubiera requerido un embarazo por inseminación artificial.

Método que no le gustó dado que no le gusta hacer cosas que no van acorde a la naturaleza.

¿Qué estudió Diana Golden?

Se sabe que durante su residencia en Estados Unidos la actriz quiso estudiar publicidad.

¿En qué ha trabajado Diana Golden?

Actualmente Diana Goldense sigue desempeñando en la actuación.

Entre algunos de sus proyectos más destacados se encuentran:

Simplemente María

Madres agoístas

La pícara soñadora

Mujeres engañadas

Amar sin límites

La fea más bella

La madrastra

Las vías del amor

María Mercedes

Diana Golden víctima de un hackeo que la dejó sin WhatsApp

Fue por medio de sus cuentas de Instagram y Facebook que Diana Golden lanzó un video donde denunció haber sido víctima de un hackeo.

Los perpetradores tomaron el control de su cuenta personal de WhatsApp y comenzaron a pedir dinero a sus contactos.

Ante la situación, la actriz hizo un llamado para alertar a sus contactos, entre los que se encuentraban familiares y amigos.

“Hablo porque hackearon mi WhatsAppy están haciendo unas cosas horribles”, expresó Diana Golden con preocupación visible.

En su mensaje también insistió a sus seguidores en que tuvieran cuidado de este tipo de prácticas por parte de terceros.