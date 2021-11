Gustavo Adolfo Infante arremete contra Yalitza Aparicio: “¿qué tiene de actriz?”, cuestionó el conductor al enterarse que la famosa es parte del Sindicato de Actores de Estados Unidos.

En el programa ‘De Primera Mano’, Gustavo Adolfo Infante menosprecio el trabajo de Yalitza Aparicio en la película ‘Roma’ pues destacó que trapear no es lo mismo que actuar.

De acuerdo con Gustavo Adolfo Infante, Yalitza Aparicio se encuentra sobrevalorada ya que no es actriz. El conductor también arremetió contra la película ‘Roma’ al asegurar que es un “somnífero para irte a jetear”.

Durante el programa ‘De Primera Mano’ se recordó que Carmen Salinas recibió la afiliación al Sindicato de Actores de Estados Unidos, que le permite votar para establecer a los ganadores del premio Oscar.

Los conductores de la emisión señalaron que Yalitza Aparicio es otra de las actrices mexicanas que pertenecen al Sindicato. Fue en ese momento que Gustavo Adolfo Infante se pronunció en contra de la famosa pues consideró que no es una actriz y no debería de ser considerada como tal.

El conductor causó gran polémica al señalar que el único trabajo que hizo Yalitza Aparicio en la película ‘Roma’ fue trapear y eso no se puede considerar una actuación.

“¿Y Yalitza, yo preguntaré, qué méritos tiene para tener esa afiliación? No quiero entrar en una discusión, pero no actúa. A ella le dijeron: ‘Trapea aquí’ ¿Dónde está la actuación?”

De inmediato sus compañeros Mónica Noguera y Lalo Carrillo salieron en defensa del trabajo que ha realizado Yalitza Aparicio, sin embargo Gustavo Adolfo Infante destacó que la famosa se encuentra sobrevalorada.

“Ustedes me podrán decir que lloraba muy natural, a mí me parece que está sobrevalorada Yalitza Aparicio y que no es actriz”

Gustavo Adolfo Infante