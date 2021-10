Toñita quisiera ser Yalitza Aparicio y tener todo lo que ella tiene, así lo comentó en una reciente entrevista donde se comparó con la protagonista de ‘Roma’, pues aseguró que ella también ha sido discriminada.

En conversación con el programa ‘De Primera Mano’, Antonia Salazar Zamora, mejor conocida como Toñita, lamentó que en el mundo del espectáculo haya poca representación de mujeres morenas y aplaudió los logros de Yalitza Aparicio.

Tras críticas sobre si se ha sometido a tratamientos para aclarar su piel, Toñita aseguró que es normal que se vea un poco más clara ya que no se expone al sol como lo hacía antes.

Yalitza Aparicio se ha convertido en la inspiración de muchas mujeres, tal es el caso de Toñita quien confesó que se identifica con la protagonista de ‘Roma’, ya que ella también ha sufrido discriminación por su color de piel.

Tras su participación en ‘La Academia’, Toñita aseguró que ha sido blanco de críticas por ser morena.

La cantante lamentó que en el medio del espectáculo se siga valorando a un artista por su color de piel y no haya más protagonistas morenas.

“Por ser morena, yo creo que las morenas tenemos esa bronca, por eso dime, ¿a quién has visto hasta la fecha de protagonista de novela? No hay”

En entrevista para el programa ‘De Primera Mano’, Toñita aplaudió los logros conseguidos por Yalitza Aparicio, pues señaló que a ella le tocó abrir un parteaguas pues fue la única persona morena en ‘La Academia’.

Toñita destacó que ella pudo abrir una brecha en su momento y que Yalitza Aparicio vino para revolucionar la industria del espectáculo.

A pesar del éxito que ha tenido Yalitza Aparicio, Toñita cuestionó que hay personas que sigan cuestionando su trabajo en lugar de aplaudirlo.

“Y aun así creo que marcó una pauta en mi momento, hace como 20 años, por ser morena. Yalitza, que tuvo una oportunidad grandísima, no dijo no a esa oportunidad, y está perfeccionando su carrera y aun así no son para decir aplausos, son de ‘ay, esa india fea’. Dios mío, ¿en qué país vivimos?”

Sobre los cuestionamientos que ha recibido por supuestamente haberse sometido a tratamientos para blanquearse la piel, Toñita aseguró que es mentira.

En ese sentido Toñita destacó que es normal que el color de piel le cambie a Yalitza Aparicio.

Durante su conversación Toñita detalló que es normal que su piel se vea más clara ya que no se expone al sol como lo hacía antes.

“Y no quiere decir que se quiera blanquear o no, simplemente porque ya no te expones al sol, y te lo digo porque últimamente cómo friegan, me dicen ‘es que te blanqueaste’, ‘estás como Yalitza’, me dicen, ‘eres india y ya te olvidas y te has operado todo”

