Gustavo Adolfo Infante acusa a Sandra Cuevas de deudora, pues le debe 200 mil pesos, pero ella se hace la olvidadiza.

Desde inicios de agosto, Gustavo Adolfo Infante -de 58 años de edad- acusó en Twitter (ahora X) a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas de deberle 200 mil pesos.

Según contó el conductor de Imagen TV, Sandra Cuevas lo contrató para hacer algunas entrevistas y le debe dinero desde hace varios meses.

A casi un mes de que Gustavo Adolfo Infante señalara de morosa a Sandra Cuevas -de 37 años de edad- no ha respondido a las acusaciones.

Gustavo Adolfo Infante revela la historia detrás de la deuda que Sandra Cuevas tiene con él

Sandra Cuevas no ha dado su versión de la acusación de Gustavo Adolfo Infante, pero él la sigue “quemando” y cuenta cómo fue que conoció a la alcaldesa.

Según contó en su programa de YouTube, el equipo de Sandra Cuevas lo contactó porque lo quería conocerlo.

“Un día me hablan y me dicen que la alcaldesa de Cuauhtémoc quiere conocerte, te quiere invitar a cenar. Fuimos a un lugar enfrente del Ángel de la Independencia, la verdad me cayó bien, una mujer agradable” Gustavo Adolfo Infante

Sandra Cuevas le propuso a Gustavo Adolfo Infante que trabajara con ella, haciendo entrevistas y reportajes para exaltar su imagen.

Gustavo Adolfo Infante, periodista. (YouTube/ Gustavo Adolfo Infante TV / Tomada de video)

Recordemos que Sandra Cuevas reveló sus aspiraciones para ser jefa de gobierno.

Gustavo Adolfo Infante aceptó trabajar con la alcaldesa de Cuauhtémoc y quedaron en que le pagaría más de 100 mil pesos.

“Entonces quedamos en una cantidad, 100 mil pesos cada vez que yo hiciera una entrevista o un reportaje para ella. Lo primero que hice yo fue reportaje de la Lagunilla, que me tomó 2 días en hacerlo. En el reportaje se tenía que decir que gracias a Sandra Cuevas la Lagunilla era un lugar seguro” Gustavo Adolfo Infante

Gustavo Adolfo Infante hizo un reportaje sobre la labor de Sandra Cuevas en la Lagunilla y una entrevista: “Ahí ya eran 200 mil pesos, la entrevisté en la Cuauhtémoc y ahí me dio un sobre con 150 mil pesos en efectivo”.

Sandra Cuevas recuerda que vendía dulces para pagar estudios en el extranjero (Especial)

Sandra Cuevas no le pagó a Gustavo Adolfo Infante tras una presentación en la Cuauhtémoc

Después de eso, Gustavo Adolfo Infante fue invitado por Sandra Cuevas a que condujera la presentación de ‘GranDiosas’ el 12 de marzo.

“No salían y no salían porque Sandra no les pagaba, ya les pagó, salieron las GranDiosas, yo conduje el evento. Gustavo mi hijo chocó ese día, me tuve que ir y ya no me quedé a que me pagaran” Gustavo Adolfo Infante

Gustavo Adolfo Infante cuenta que después de este evento, nadie se comunicó con él para pagarle por su trabajo.

“Pasó el tiempo y no me pagaba, le hablaba y no me pagaba” Gustavo Adolfo Infante

Sandra Cuevas lo volvió a contactar, pero para que ahora entrevistara a Alejandra del Moral -de 40 años de edad- pero él le recordó que seguía sin pagarle su última presentación.

Gustavo Adolfo Infante, periodista. (YouTube/ Gustavo Adolfo Infante TV / Tomada de video)

Gustavo Adolfo Infante accedió a entrevistar a Alejandra del Moral y le prometieron que le iban a pagar lo que restaba.

“Eso fue hace dos meses y es fecha que no puedo volver hablar con ella, y cuando le mandé a cobrar le dijo que de qué me debía ¿qué en dónde estaba el contrato que habíamos hecho? no pues no hay contrato. No hay contrato, no hay pago” Gustavo Adolfo Infante

Sandra Cuevas no está dispuesta a pagarle nada a Gustavo Adolfo Infante y él admite que su error fue no cobrar por anticipado y bajó las entrevistas que le hizo a la alcaldesa.

Por si fuera poco, Gustavo Adolfo Infante se encontró a Sandra Cuevas en la premiación de una película y la alcaldesa de Cuauhtémoc le hizo el feo y le sigue debiendo sus 200 mil pesos.