El director Guillermo del Toro de 61 años de edad, dio a conocer la muerte de su hermano mayor al recibir un reconocimiento en los Palm Springs Film Awards.

Guillermo del Toro externó su dolor ante una pérdida tan cercana, pero señaló que aún con “un corazón roto” se tiene el impulso “a seguir adelante”.

Aunque en pocas ocasiones Guillermo del Toro habla de su vida privada, el director de cine reveló en su discurso en los Palm Springs Film Awards que su hermano mayor murió.

Federico del Toro Gómez, hermano mayor de Guillermo del Toro, murió a los 63 años de edad, el 30 de diciembre, según compartió el director de cine en medio del momento en que externó el dolor a su muerte.

Guillermo del Toro se sinceró sobre la cercanía con su hermano y el vínculo que les dio Frankenstein, la película que lo llevó a recibir el Visionary Award en los Palm Spring Film Awards.

Externando que tanto él como su hermano “interpretamos a Víctor y a la criatura en muchos momentos de nuestras vidas” en el último tiempo lograron “amor” y “paz”.

Por ello, Guillermo del Toro compartió que decidió ir a la ceremonia “por la familia” y para recordar que aún cuando se tiene el corazón roto se tiene el impulso “a seguir adelante”.

“Hace tres días, perdí a mi hermano mayor, pero estoy aquí, y estoy aquí porque la película habla de una condición puramente humana. Eso lo demuestra la última parte de la película, que dice que el corazón puede romperse, pero lo roto sigue vivo. Incluso un corazón roto bombea la sangre y te impulsa a seguir adelante”. Guillermo del Toro, director de cine.

Y es que el director de cine externó que “la vida te da una familia en el camino” en referencia a lo que se creó tras la producción de Frankenstein con el elenco.

Guillermo del Toro recuerda que siempre estuvo vinculado a Frankenstein

Rodeado del elenco de la película, Guillermo del Toro compartió la metáfora sobre la vida y las canciones, explicando que aunque cantó varias canciones y repitió esto en varias ocasiones, sabía que él nació para cantar Frankenstein.