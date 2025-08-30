Guillermo del Toro -de 60 años de edad- hizo una aparición sorpresa en el Festival de Cine de Venecia luego de la proyección del documental “Sangre del Toro”.

Durante esta pequeña intervención, Guillermo del Toro habló un poco del mundo actual y cómo es que uno debe de estar “jodido” para hacer arte.

En el Festival de Cine de Venecia, Guillermo del Toro afirmó que hay que estar “jodido” para hacer arte, haciendo referencia su estilo de contar historias.

Guillermo del Toro mencionó que actualmente el mundo está polarizado, pues todo es bello y horrible al mismo tiempo.

Guillermo del Toro (MARIO ANZUONI/Reuters)

Entrando en una dicotomía que solo entiende de blancos y negros, donde la imperfección es lo más deseable, mezclar la belleza y horror como él hace.

Fue ahí donde lanzó la sentencia: “Podemos estar jodidos y crear arte. De hecho, debemos estar jodidos“.

Dando a entender que es del caos, de los momentos más bajos de la humanidad, que las personas han encontrado la manera de hacer arte.

No de los momentos de perfección y mayor lucidez, sino de aquellos donde se lleva a las personas a su límite.

Guillermo del Toro (Especial )

Guillermo del Toro habló un poco de su vida en México

Además de su reflexión sobre el mundo y el arte, Guillermo del Toro aprovechó para hablar de su vida en México en el Festival de Cine de Venecia.

Guillermo del Toro recordó con mucho cariño a México, señalando que vivió en el país hasta los 34 años, por lo que todo su imaginario está impregnado de la cultura mexicana.

Recordando cómo él y su hermano se la pasaban viendo películas de terror en el cine , a pesar de que le tenía mucho miedo a la muerte.

Ahora es al contrario, considera que es ese culto a la muerte en México lo que hace tan felices a las personas.

Sin olvidar que su amor por lo gótico procede de la catedral de Guadalajara, y que fue a los 8 años cuando grabó su primera película, con la cámara de su padre.