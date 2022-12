El elenco de Rica Famosa Latina está dando mucho de que hablar y ha subido las expectativas de sus seguidores, aunque Sandra Vidal no deja de insultar a Mayeli Alonso.

Desde el inicio de la sexta temporada de Rica Famosa Latina, quedó claro que el principal pleito sería de Mayeli Alonso y Sandra Vidal, y es que la argentina no la deja de insultar.

Las opiniones individuales de Sandra Vidal de 56 años de edad, han dejado claro que no tolera a Mayeli Alonso, pues incluso está sacando a relucir su lado gordofóbico.

Por otra parte, Mariana González no aplicó lo que Sandra Vidal y ha preferido decirle las cosas de frente a Kimberly Flores de 33 años de edad, llamándola inventada y desatando golpes.

Sandra Vidal no deja de insultar a Mayeli Alonso por su cuerpo

A Sandra Vidal no le queda claro que el cuerpo de Mayeli Alonso de 37 años de edad, es suyo, no de ella, y no debe criticarlo, pues cada episodio ha sacado su lado gordofóbico.

Mientras Mayeli Alonso dice amar su cuerpo y estar saludable, pero en los comentarios sobre lo vivido, la ex de Pablo Montero no deja de llamarla “chancha (puerco)”, de forma despectiva.

Mayeli Alonso, influencer. (@mayelialonsooficial)

Incluso, cuando el elenco de Rica Famosa Latina habló de la intimidad, Sandra Vidal dijo que le daba “asco” pensar que Mayeli Alonso dejaba caer “sus carnes” sobre sus parejas.

“Como vas a estar bien chancha de mierda, si estás a punto de recibir un infarto por el colesterol que tenés”. Sandra Vidal, modelo.

Pese a ello, Mayeli Alonso dijo que pese a los comentarios de “subiste de peso” y las críticas ella dice estar en su mejor momento, “me siento bien, no me informó y como bien”.

Mariana González inicia pleito con Kimberly Flores por inventada y termina en todas contra todas

Aunque los comentarios de Sandra Vidal a Mayeli Alonso fueron a espaldas, Mariana Gónzalez de 39 años de edad, sí llamó “inventada” a Kimberly Flores de frente.

La influencer y novia de Vicente Fernández Jr., le dijo a Kimberly Flores estar “harta” de su “papel de perfecta”, siendo que todas tienen lo suyo, para después irse a los golpes.

Kimberly Flores reaccionó cuando Mariana González le dijo “hipócrita” y le aseguró “quieres ser toda la perfección y no solo somos nadie”.

“Mariana-Siempre quieres ser la mejor mamá, la mejor que yo tengo… todo mundo sabemos lo que eres y ya. Kimberly-¿Cuál es tu pedo? Mariana-Que ya dejes tu puta falsedad”. Mariana Gónzalez y Kimberly Flores.

Ante ello, Kimberly Flores se levantó a enfrentar a Mariana González, pero fue la segunda quien con un brazo la regresó a su asiento.

Mariana González golpeando a Kimberly Flores. (YouTube/ Rica Famosa Latina / Tomada de video)

Aunque Kimberly Flores y Mariana González estuvieron frente a frente en dos ocasiones, no se golpearon fuertemente, solo se empujaron.

En cambio, por el calor de esta discusión, también hubo un golpe de Mayeli Alonso a Sandra Vidal, y los gritos de todas.