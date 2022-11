El elenco de Rica Famosa Latina no baja a Kimberly Flores de “teibolera afortunada”, pues creen que incluso ni está enamorada de Edwin Luna, sino que todo es por dinero.

La séptima entrega de Rica Famosa Latina se volvió a ir contra Kimberly Flores de 33 años de edad, pues aseguran que el amor por su esposo le creció al verle la cartera.

Kimberly Flores y Edwin Luna (@kimfloresgz/Instagram)

Sin embargo, la modelo se sinceró sobre Edwin Luna de 35 años de edad y compartió con las famosas del show si en verdad lo que le importó fue su dinero.

¿Lo de Kimberly Flores y Edwin Luna es amor verdadero o solo interés?

El tema del dinero en los esposos/ parejas de las integrantes de Rica Famosa Latina, se volvió a poner sobre la mesa y Kimberly Flores volvió a ser señalada.

No solo no creen que Kimberly Flores no fue bailarina exótica -aunque ella misma lo negó frente a ellas-, sino que aseguran que su interés por Edwin Luna solo es por su dinero.

Esto debido a que Mariana González de 35 años de edad, admitió que ella sí es una mantenida, pero Kimberly Flores se describió a ella como “mujer chingona”.

“No nos hagamos pendejas, a ti te sacó Edwin de bailarina para hacerte alguien, pero tú no existías”. Mariana González, novia de Vicente Fernández Jr.

La modelo niega que Edwin Luna le de dinero, contando que son sus emprendimientos y su lucha de toda la vida ha sido el sacrificio de lo que tiene hasta ahorita.

Incluso, Kimberly Flores aseguró que cuando conoció a Edwin Luna “no tenía ni idea de quién era”, diciendo que en su país La Trakalosa de Monterrey no era conocida.

“No soy mantenida, soy el complemento de la pareja y ya… Yo amo a mi marido, mi marido tiene un nombre de peso ¿tú crees que era conocido en mi país? No era un cantante, eran tres”. Kimberly Flores, modelo.

¿Kimberly Flores trabaja por gusto propio? Creen que tiene un acuerdo prenupcial

Kimberly Flores, la esposa de Edwin Luna, asegura que a ella no le gusta ser mantenida y asegura que todo lo que tiene se lo compra ella, pero en Rica Famosa Latina nadie le cree.

La modelo argumentó que es “bien respetado” si alguna mujer desea ser mantenida, sin embargo, ella aseguró que no lo es.

Ante ello, fue Marcela Iglesias ‘La barbie humana’, quien dijo creer que Kimberly Flores podría tener un acuerdo prenupcial con Edwin Luna que la obligue a trabajar.

Señaló que seguramente la modelo guatemalteca se ve orillada a trabajar, porque de separarse de Edwin Luna, “quedaría sin un centavo”.