Gomita reveló por primera vez qué pasó con aquel amor venezolano que le dio hasta un anillo de promesa; este exnovio la violó y ejerció más de un tipo de violencia a su lado.

Más allá de lo que Gomita -de 29 años de edad- ha vivido a manos de su padre y las críticas que dice recibe por denunciarlo, la cómica reveló que esa violencia intrafamiliar le trajo muchas consecuencias.

En la conversación que tuvo con Un Tal Fredo, Gomita entiende que lo que ella aprendió es que el amor es igual a violencia, por lo que ha aceptado estos hechos con sus parejas.

Uno de estos, fue su exnovio venezolano, quien la violó, ejercía agresión física y hasta acoso por 10 meses de relación.

Aracely Ordaz, conocida como Gomita, compartió en conversación para el podcast de Un Tal Fredo, que la violencia a manos de su padre no es la única que ha vivido.

En 2023, Gomita se mostraba en sus redes sociales muy amorosa y compartiendo fotografías con un hombre, que ella misma contó que era extranjero y universitario.

A pesar de que este venezolano le dio un anillo de promesa, para finales de año, Gomita compartía que no deseaba volver a enamorarse porque siempre le va mal en el amor.

Ante esto, tras un tiempo de reflexión y asistencia a terapia, Gomita reveló que fue violada por su exnovio venezolano, pero no fue la única violencia que vivió a su lado.

La comediante contó que hubo un momento, casi al final de su relación, que su exnovio venezolano la violó a tal grado que “me rompió mi parte genital”.

Explicó que incluso no podía caminar y dar su función de circo. Al contarle a su mamá, esta la revisó la vagina y le dijo “estás rota”.

“Me ve me revisa y me dice -hija estás rota-”.

Enseguida, Gomita acudió a su ginecóloga quien le cuestionó “¿Qué te hicieron parece que te violaron?”.

Gomita reconoció que aunque sí tenían sexo rudo, llegó un momento en que sintió que su exnovio venezolano, canalizaba su violencia a partir de ahorcar y jalarle el cabello “raro, ya no delicado”.

Incluso, contó que en aquel momento en que este le rompió su vagina, “gritaba de dolor, le decía que parara y no se detenía”.

A este momento, Gomita cuenta que sentía que le estaba dando “satisfacción -a él-”, comenzando a normalizar la violencia, misma que tenía contemplada como sinónimo de amor.

Esto debido a que Gomita, según su propia reflexión, vivió múltiples tipos de violencia con su papá, asoció amor con violencia.

Sin embargo, la violación que vivió por su exnovio venezolano no fue la única este también:

Gomita contó las múltiples violencias que vivió a manos de su exnovio venezolano, para después darse cuenta que en él se reflejaba totalmente su violento padre.

La famosa compartió que la última vez que aceptó golpes de su padre, fue una ocasión en que la estrelló en una pared y le dio múltiples cabezazos, además de patadas.

Cuando conoció a su exnovio venezolano, le contó todo lo que vivió con su papá, pero sin darse cuenta estaba con una persona igual.

Gomita explicó que cuando decidió separarse del venezolano, fue luego de que en un arranque, este la estrelló contra una pared y le mordió la cara.

La violencia hacia Gomita se elevó a tal grado que “me hice pipí del miedo”, situación por la que el exnovio la llamó “cerda”.

“Tal cual mi papá, me lleva contra la pared, pero ahora me muerde la cara y me hago pipí del miedo”.

Finalmente, Gomita terminó aquella relación cuando iba de regreso a México y ya estando lejos de él. Dándose cuenta que el problema estaba en ella al permitir eso y creer “eso está bien”, pero “no era mi culpa”.

“Tiene razón eso es lo que me gusta que me hagan, porque me maltratan, me insultan, me golpean, me pueden hacer lo que quieran y después pedir la disculpa, y está bien.

Yo era adicta a la toxicidad (...) Yo permitía que eso me pasara, pero no era mi culpa”.

Gomita, actriz.