Hoy 30 de septiembre, en punto de las 22:30 horas, los presentadores Ciro Gómez Leyva y Paola Rojas anunciarán una sorpresa en Imagen Televisión.

Mediante sus canales oficiales se dio a conocer que Paola Rojas tendrá una cita importante en el programa de Ciro Gómez Leyva, en donde arribará como “invitada especial”.

En redes sociales ya se han hecho todo tipo de especulaciones sobre la sorpresa que será anunciada en Imagen Televisión pero ¿Qué es? Esto es lo que sabemos.

Según adelantó Ciro Gómez Leyva en sus redes sociales, la periodista Paola Rojas llegará a Imagen Televisión para hablar sobre “ su nuevo proyecto” .

Recién hace unas semanas, en medio de versiones que anunciaban la salida de Ciro Gómez Leyva de Imagen Televisión, el nombre de Paola Rojas destacó para unirse a las noticias de Grupo Imagen.

Paralelamente, medios de espectáculos sugirieron que Paola Rojas llegará para quedarse con el programa de Ciro Gómez Leyva, pero Nacho Lozano, quien actualmente conduce el programa “De pisa y corre”, ocupará el horario estelar del noticiero.

No obstante, estos cambios no serán consolidados hasta el mes de octubre de 2024, aunque esta noticia sólo podrá ser confirmada o descartada por Paola Rojas hoy a las 22:30 horas en Imagen Televisión.

La salida de Paola Rojas de Televisa fue una sorpresa para sus seguidores, dado que la periodista tenía una trayectoria de casi 30 años en la cadena.

Recién en 2018, la periodista Paola Rojas formó parte del elenco Netas Divinas, donde se ganó el cariño de los televidentes y de sus propias compañeras.

Según declaró la periodista a través de un video, su repentina salida y la imposibilidad de despedirse la hizo sentir una “profunda tristeza”, lo que despertó sospechas sobre su “despido”.

Paola Rojas detalló que su intención era iniciar nuevos proyectos, pero “lamentablemente estos no eran compatibles” con Televisa, razón por la que tuvo que dejar Netas Divinas.

“Tengo nuevos proyectos, vienen nuevas cosas para mí en el ámbito informativo. Y bueno, lamentablemente estos nuevos proyectos no son compatibles, no me permitieron en Televisa continuar en Netas Divinas y al mismo tiempo abrazar estos nuevos proyectos que ya vienen”,

Paola Rojas