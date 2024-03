Entre lágrimas, Gomita denuncia nuevamente a su papá Alfredo Ordaz por violencia intrafamiliar, pero ahora lo hace en la Ciudad de México.

A tres años de que decidió ejercer acciones legales en contra de su papá, Araceli Ordaz, conocida como Gomita, acudió nuevamente a las autoridades.

En un encuentro con varios medios de comunicación, Gomita -de 29 años de edad- aseguró que no se va a detener hasta que su papá pague por lo que le hizo a su familia.

A pesar de que su papá Alfredo Ordaz fue declarado culpable por la denuncia que hizo en 2021, Gomita señaló que ahora iniciará un proceso legal, pero en la CDMX.

Visiblemente afectada por la situación que le ha tocado vivir, Gomita agradeció el apoyo que ha recibido por parte de sus seguidores y los medios de comunicación.

Fue en 2021 que Gomita decidió denunciar a Alfredo Ordaz por violencia, sin embargo la influencer ahora ha presentado una nueva acción legal en contra de su papá.

Gomita levantó una denuncia por violencia intrafamiliar en contra de su papá, pero ahora en la Ciudad de México.

Entre lágrimas, Gomita señaló que desea que su papá pague por haberla golpeado a ella y su madre.

Durante su conversación, Gomita destacó que se encontraba en la Fiscalía General de Justicia (FGJ) denunciando a su papá por los hechos que habían ocurrido en la CDMX, ya que lo que sucedió en Hidalgo ya fue denunciado allá.

Gomita dejó en claro que esto no solo lo hace por ella, sino por su mamá y familia que también han sido víctimas de la violencia de su padre.

En el video compartido por la reportera Berenice Ortiz, Gomita confesó que teme por su seguridad y por la de su familia.

Ante las críticas que ha recibido por las declaraciones en contra de su padre, Gomita dejó en claro que ella no destruyó a su familia por hablar.

De acuerdo con Gomita, ella solo quiso demostrarle a su mamá que existe el amor propio y la importancia de defenderse.

“A pesar de que me han atacado por ‘haber destruido’ a mi familia, lo que yo he hecho es enseñarle a mi mamá el amor propio. Ese es el mensaje que quiero dejarles, no se queden calladas porque si no un día las van a silenciar. No dejen que las ciegue el amor”

En ese sentido, Gomita dejó en claro que respeta que sus hermanos y su mamá “no puedan hablar del tema”.

Gomita recordó que cuando denunció por primera vez a su papá, recibió una serie de amenazas para que se detuviera.

En su encuentro con varios medios de comunicación, Gomita destacó que su papá sigue libre pese a que ya cuenta con una sentencia de cuatro años nueve meses.

Gomita señaló que Alfredo Ordaz no ha pisado la cárcel pues se ha amparado, pero ella dejó en claro que no se detendrá hasta que se haga justicia.

Visiblemente emocionada, Gomita agradeció a sus seguidores y medios de comunicación por mostrarle su apoyo.

Gomita dejó en claro que quiere ser un ejemplo para sus seguidoras de que no se debe de permitir la violencia, venga de quien venga.

Entre lágrimas, Gomita resaltó la importancia de denunciar y no quedarse calladas ante cualquier tipo de violencia.

“Esto no es un circo, porque si hoy estoy aquí con vida es porque tuve la valentía de defenderme porque si no, no estuviera ni yo, ni mi mamá vivas aquí paradas denunciando, eso quiero dejarle de mensaje a mis seguidoras, a todas las personas que no me siguen y me conocen por esto: ‘no se queden calladas’, porque un día las van a silenciar, por favor no deben dejar que las ciegue el amor”

