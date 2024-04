Gomita -de 29 años de edad- hizo fuertes declaraciones por las que sus fans ahora sospechan que es una de las nuevas habitantes de La Casa de los Famosos México 2024.

Tal rumor está tomando fuerza ya que la presencia de Gomita en la televisora de San Ángel, coincide con la realización de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México.

Proyecto cuyo reclutamiento de personalidades ya inició, por lo que reporteros están atentos de quién entra y quien sale de la empresa.

Interceptada a la salida de Televisa, Gomita se dijo feliz por el proyecto que está por iniciar ¿ingresará a La Casa de los Famosos México 2024?

Araceli Ordaz, conocida artísticamente como Gomita, dice estar contenta, ya que esperó meses para presentar su nuevo proyecto por el cual rechazó muchas ofertas de trabajo.

“Rechacé muchos proyectos por este. Me siento agradecida porque Diosito me lo mandó, porque el universo me lo mandó”

Gomita