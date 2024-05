¿Galilea Montijo sorprendida de que Sofía Rivera Torres se haya burlado del cuerpo de Lucero Mijares? Cree que solo se dejó llevar por Eduardo Videgaray.

Sofía Rivera Torres -de 31 años de edad- se encuentra en medio de la controversia luego de los comentarios que hizo sobre el cuerpo de Lucero Mijares.

Tras sus comentarios, Sofía Rivera Torres terminó siendo funada en las redes sociales y es que varias celebridades salieron en defensa de Lucero Mijares, de 19 años de edad.

Sin embargo, Galilea Montijo -de 50 años de edad- no cree que Sofía Rivera Torres se haya atrevido a tanto.

Galilea Montijo cree que Sofía Rivera Torres se dejó influenciar por el humor negro que tiene Eduardo Videgaray -de 54 años de edad- y José Ramón San Cristóbal.

En Hoy Galilea Montijo cuestionó que Eduardo Videgaray haya arremetido en contra del cuerpo de Lucero Mijares pues recordó que él también tiene una hija.

Durante el programa ‘Qué importa’, Sofía Rivera Torres, Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal -de 55 años de edad- se burlaron del cuerpo de Lucero Mijares.

Luego de las críticas que recibieron, Sofía Rivera Torres, Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal decidieron disculparse con Lucero Mijares, aunque sus palabras no convencieron a todos.

En la emisión de este miércoles 8 de mayo del programa Hoy, los conductores hablaron sobre la respuesta de Lucero ante las burlas que había recibido su hija.

Galilea Montijo cree que en realidad Sofía Rivera Torres se dejó llevar por el humor de Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal.

Pues consideró que no es de Sofía Rivera Torres que realicé ese tipo de comentarios.

“Qué raro de Sofía, me parece a lo mejor se dejó llevar por el humor tan negro que tienen estos dos, pero se me hace raro de Sofía y con los hijos pues no”

En su intervención, Galilea Montijo recordó que Eduardo Videgaray tiene una hija más o menos de la edad de Lucero Mijares.

Por lo que se le hizo raro que hiciera esa clase de comentarios.

“Videgaray tiene una niña adolescente también, me parece muy extraño y por otro lado el físico no te define”

Por su parte Andrea Legarreta decidió defender a Lucero al señalar que era obvio que iba a tomar esa postura.

Andrea Legarreta resaltó que Lucero Mijares es una mujer muy talentosa y encantadora.

En ese sentido, Andrea Legarreta señaló que las personas a veces no entienden que además de ser famosos son padres y solo desean proteger a sus hijos.

“La postura como padres es lo que a veces la gente no logra entender, porque voy a agredir a esta muchachita que no me ha hecho nada, que no lo merece, que podría ser mi hija”

Andrea Legarreta