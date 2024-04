¿Galilea Montijo o Andrea Escalona? Tras fuerte pelea en los camerinos del programa Hoy el trabajo de una de las conductoras estaría en riesgo.

Desde hace varios días se ha especulado sobre una presunta pelea que habrían tenido Galilea Montijo -de 50 años de edad- y Andrea Escalona en el programa Hoy.

Aunque hay varios rumores sobre el origen de la discusión entre Galilea Montijo y Andrea Escalona -de 37 años de edad-, chismosos señalan que la relación de las conductoras se había fracturado.

La pelea entre Galilea Montijo y Andrea Escalona había llegado a tal extremo que incluso el trabajo de una estaría en riesgo.

Pero no sería el único problema que enfrenta la producción de Hoy y es que ahora estarían dispuestos a descubrir a la persona que había filtrado la información de la pelea de Galilea Montijo y Andrea Escalona.

Así habría surgido la pelea entre Galilea Montijo y Andrea Escalona en Hoy

Tal parece que la producción de Hoy se encuentra atravesando un difícil momento y es que se dio a conocer que habría problemas entre sus conductores.

Se trata nada más y nada menos que de Galilea Montijo y Andrea Escalona, quienes se habían enfrentado en los camerinos del programa Hoy.

Galilea Montijo y Andrea Escalona (Especial)

De acuerdo con el canal de Youtube Kadri Paparazzi, Galilea Montijo y Andrea Escalona estuvieron a punto de llegar a los golpes.

“Nos enteramos que Galilea Montijo anda tan en plan de diva que se niega a seguir las órdenes de la productora (...) esa actitud de la Gali ya escaló de nivel, ya que nuestro informante nos aseguró que la conductora principal y Andrea Escalona se dieron un agarrón que resultó épico”, señaló el medio.

El medio destacó que la pelea comenzó cuando Galilea Montijo le cuestionó a Andrea Rodríguez su decisión de enviar a Andrea Escalona al festival Coachella 2024.

Y es que, de acuerdo con Galilea Montijo, ella era la que tenía que haber ido.

Pese al reclamo, la relación entre Galilea Montijo y Andrea Escalona seguía cordial, pero todo cambió cuando la sobrina de la productora hizo un comentario que no le gustó a la jalisciense.

Y es que Andrea Escalona habría hecho burla de las mujeres que mantienen a sus novios, Galilea Montijo se sintió agredida luego de que ha sido señalada como la sugar mommy de su pareja.

“Escalona y Montijo ya se traen un pleito que se habría puesto más candente por algo que Andrea dijo en vivo (..) La hija de la fallecida Magda Rodríguez le tiró la pedrada a la Gali en tono de broma de que ella mantenía a su novio, el modelo Isaac Moreno, lo que hizo que a Montijo se le prendiera fuego”, destacaron en el canal.

En el video, los conductores puntualizaron que Galilea Montijo estaba dispuesta a irse a los golpes con Andrea Escalona.

“Galilea Montijo es barrio, ella no se deja. Agarró a Andy Escalona) y le dijo) ‘a ver, mamacita, pásale para acá’ y se empiezan a oír moquetazos en el camerino”, destacaron.

La pelea llegó a tal extremo que incluso Galilea Montijo había amenazado con irse si no se iba Andrea Escalona.

“Nuestro informante asegura que ambas se enfrentaron en los camerinos, que Galilea quería irse a los golpes contra Andrea y que incluso la tapatía amenazó: ‘o se va ella o me voy yo’, lo que puso a todos a temblar (...) la productora llegó a calmar a Andrea Escalona”, puntualizaron.

Desde el canal Youtube Kadri Paparazzi aseguraron que tenían el video de la pelea entre Galilea Montijo y Andrea Escalona, pero no lo mostraban para no revelar la identidad de su informante.

“El video que nos mandan es una joya, pero no lo podemos sacar porque, si empiezan a revisar, van a darse cuenta quien fue el o la que lo grabó”, puntualizaron.

Aseguran que Galilea Montijo y Andrea Escalona ya no se dirigen la palabra

Pero esta no es la única versión que circula en las redes sociales, y es que la revista TVNotas destacó que serían otros los motivos de la pelea entre Galilea Montijo y Andrea Escalona.

Y es que según la revista pudieron entrevistar a varias personas de la producción de Hoy quienes señalaron que el problema ha sido Andrea Escalona.

Y es que Andrea Escalona llevaría varios días con desplantes y groserías y es que habría exigido brillar más en el programa Hoy.

Estas actitudes de Andrea Escalona habrían molestado a Galilea Montijo y otros conductores del programa Hoy.

Y es que a su regreso de Coachella, Andrea Escalona afirmó que sentía una mala vibra en el foro de Hoy y que hasta le dolía la cabeza.

Galilea Montijo le señaló que esos numeritos no iban, por lo que Andrea Escalona se molestó.

Las diferencias entre Galilea Montijo y Andrea Escalona cada vez son más evidentes e incluso ya lo hacen en pleno programa en vivo.

Muestra de ello habría sido cuando Andrea Escalona le había arrebatado la palabra a Galilea Montijo, pese a que ella tenía que dirigir el segmento con su invitado.

Tras esto, Galilea Montijo habría enfrentado a Andrea Escalona por sus actitudes prepotentes, pero la hija de Magda Rodríguez se negó a platicar pues consideró que su compañera estaba muy alterada.

Esto molestó a Galilea Montijo y salió muy enojada de los camerinos.

De acuerdo con el medio, Galilea Montijo y Andrea Escalona ya no comparten secciones juntas en Hoy al menos que sea muy necesario, incluso ya no se dirigen la palabra y han preferido desayunar a diferente tiempo para no encontrarse.

Andrea Escalona (Instagram/@andy_)

Tras pelea de Galilea Montijo y Andrea Escalona, en Hoy buscarían encontrar al que filtró la información

Luego de que se dio a conocer la pelea entre Galilea Montijo y Andrea Escalona, se reveló que la producción estaría muy molesta de que se filtró la información.

A través del canal ‘Arguende TV’ se dio a conocer que Galilea Montijo había solicitado una junta con la producción de Hoy, el staff del matutino y aparentemente un ejecutivo.

La idea de esta junta es poder descubrir a la persona que grabó la pelea entre Galilea Montijo y Andrea Escalona.

Dael Quiroz destacó que Galilea Montijo ya habría aceptado que se peleó con Andrea Escalona, pero había minimizado la situación.

Pero Galilea Montijo no había quedado bien parada por lo que ahora quería buscar al responsable de que se haya filtrado la información.

Dael Quiroz resaltó que el problema para Galilea Montijo fue que la pelea la tuvo con Andrea Escalona, sobrina de la productora de Hoy.

De lo contrario probablemente ya habían despedido a la otra conductora, incluso probablemente estaría fuera de la televisora por el gran poder que tiene Galilea Montijo en la empresa.

Dael Quiroz destacó que probablemente haya un despido en Hoy y sea la persona que grabó la pelea de Galilea Montijo y Andrea Escalona.