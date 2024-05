Galilea Montijo habla sobre la pelea que tuvo con Andrea Escalona en Hoy y revela si es verdad que llegaron hasta los golpes.

En las últimas semanas los nombres de Galilea Montijo -de 50 años de edad- y Andrea Escalona han estado en tendencia luego de que se reveló la pelea que habían tenido en el programa Hoy.

Luego de todas las especulaciones, Galilea Montijo dio su versión sobre lo ocurrido con Andrea Escalona -de 37 años de edad- y si es verdad que había pedido que la corrieran del matutino.

¿Problemas en Hoy? Andrea Escalona no se habría peleado solo con Galilea Montijo

Galilea Montijo intentó minimizar su pelea con Andrea Escalona asegurando que son cosas que suceden en los programas, pero que no salen a la luz.

En ese sentido, Galilea Montijo se mostró más interesada en encontrar al responsable de filtrar la pelea que tuvo con Andrea Escalona que en resolver su diferencias con su compañera.

A finales del mes de abril se reveló que Galilea Montijo y Andrea Escalona habían tenido un fuerte encontronazo en los camerinos del programa Hoy.

Aunque hay varias versiones sobre el origen de la pelea, se ha señalado que la situación llegó a tal extremo que Galilea Montijo y Andrea Escalona llegaron a los golpes.

En medio de todas las especulaciones, Andrea Escalona y la productora de Hoy Andrea Rodríguez confirmaron la pelea, pero minimizaron la situación asegurando que son cosas que ocurren todos los días.

Galilea Montijo acudió a apoyar a Roxana Castellanos en su obra de teatro y ahí tuvo un encuentro con varios medios de comunicación.

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes, Galilea Montijo dio su versión sobre la pelea que tuvo con Andrea Escalona.

Galilea Montijo señaló que son comunes las peleas en las producciones, solo que en está ocasión alguien lo reveló.

Minimizando lo que pasó, Galilea Montijo destacó que no tiene nada de malo que haya tenido una diferencia con Andrea Escalona.

Galilea Montijo resaltó que el problema fue que alguien filtró la información y poco a poco se fue distorsionando lo que en realidad pasó.

“Y no tiene nada de malo no estar de acuerdo con un compañero en algo, no tiene nada de malo. Pero de eso a que después distorsionan toda la información”

Galilea Montijo