Gala Montes -de 24 años de edad- tiene confianza en que ganará Supernova Orígenes y ya anda buscando una segunda pelea.

El próximo 17 de agosto, Gala Montes y Alana Flores -de 24 años de edad- son la pelea estelar de Supernova orígenes.

Falta dos meses para que Gala Montes se enfrente a Alana Flores en Supernova Orígenes y ella ya está entrenando, pues ve un prometedor futuro en el box.

En entrevista con De Primera Mano, Gala Montes reveló que lleva un mes entrenando y siente confianza en que ganará la pelea contra Alana Flores.

“Si yo no me dedicara a la actuación a la música, sí sería un deporte al que me entregaría la máximo, me divierte muchísimo (…) estoy interesada en saber que pasa este 17 agosto en Supernova Orígenes, quiero que me contraten para otra pelea”

Gala Montes