Westcol -de 24 años de edad- lanzó un discurso machista que encendió a Mario Bautista, su rival de pelea de box en Supernova: Orígenes.

El próximo 17 de agosto será el Supernova: Orígenes, pero los rivales ya comenzaron a lanzarse retos.

Westcol y Mario Bautista -de 29 años de edad- pelearán en el Supernova: Orígenes.

Tras hacerse oficial, influencer colombiano Westcol lanzó un comentario machista contra el mexicano Mario Bautista.

Durante la presentación del Supernova: Orígenes, Westcol le pidió a Mario bautista pelear sin careta.

“Podemos pelear sin careta. Va a ser un show para la gente, de pronto un poquito de sangre”, dijo Westcol frente a Mario Bautista.

El cantante mencionó que no sabía y no aceptó dicho reto, lo que provocó que Westcol lanzara un comentario bastante machista.

Westcol comentó que tenía que ganarle a Mario Bautista, pues era una cuestión de honor ya que el cantante no era lo suficientemente masculino.

Según Westcol, sus principios como hombre lo obligaban a ganarle a Mario Bautista , ya que un hombre debía ser protector.

“Para mí un hombre debe ser masculino, protector y si para mí uno no cumple con los estándares de lo que para mí es un hombre y me casaca, el marica no quiso pelear sin careta, eso no es de hombre”

Wetscol